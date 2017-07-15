Тренер «Тюмени» отказался от комментария по игре из-за боязни опоздать на поезд

«Тюмень» уступила «Енисею» (1:3) в матче чемпионата ФНЛ. Главный тренер тюменской команды Александр Ивченко отказался развернуто комментировать ход матча. Его клуб опаздывал на поезд.

«Прошу меня извинить, до поезда остаeтся совсем мало времени. Комментировать игру не буду, хочу поздравить команду хозяев – она проводит юбилейный восьмидесятый сезон в своей истории. Хочу пожелать «Енисею» успехов!» – сказал Ивченко.

После двух проведенных матчей в активе «Тюмени» нет набранных очков.