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    Тренер «Тюмени» Ивченко: «Хет-трик только с пенальти? Все нарушения на самом деле были»

    Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал исход матча 33-го тура первенства ФНЛ против «Факела» (3:1). По его словам, первый тайм сибирской команде совершенно не удался, но все удалось исправить во втором. Стоит отметить очередной судейский скандал: все три гола хозяева забили после перерыва с пенальти. По итогам встречи президент «Факела» Евгений Севергин назвал беспределом работу судейской бригады во главе с Артемом Чистяковым.

    – К сожалению, первый тайм нам совершенно не удался. Одно дело бороться за десятку сильнейших. Другое – оказаться в компании, сражающуюся за попадание в пятерку. Психологически это многим нашим игрокам в новинку. Поэтому была какая-то скованность. Предположу, что дело в этом.

    Мы слишком много дали свободы «Факелу» в первом тайме. Не было никакого давления на игроков, владеющих мячом. Поэтому гости забили хороший гол и имели еще несколько моментов, чтобы огорчить нас. В перерыве мы указали на этот недостаток. Еще раз договорились, что во втором тайме резко усилим давление на игроков «Факела». Сделали перестановки в составе и пошло дело веселей на флангах. Во втором тайме хорошо сыграла наша центральная ось атаки – Кленкин и Мамтов. Включились в отбор полузащитники. Думаю, в центре поля мы переиграли соперника. Тот темп, который мы задали во втором тайме, сопернику оказался не по силам. Хорошую службу нам сыграл коллектив из Саратова. Я напомнил ребятам в перерыве, что «Сокол», уступая после первого тайма, вдесятером обыграл «Факел». Почему мы не сможем?

    – Помните хет-трик только с пенальти?

    – Самое главное, что нарушения на самом деле были. Все они очевидные – игра рукой и сбивали в штрафной.

    – Обидно, что Мамтов не забил через себя?

    – Да, мог бы быть очень красивый гол. Думаю, что у него еще будут шансы.

    – Что можете сказать о дебютировавшем сегодня вратаре Игоре Обухове?

    – Не скажу, что у него было много работы. Отыграл он уверенно. Никаких претензий к Артему Смирнову нет. Он не только не подводил команду, когда был в воротах, а и выручал. Бывает, что команда долгое время не играет «на ноль». Пусть даже не по вине вратаря... Решили доверить ворота молодому парню.

    – В двух последних матчах «Тюмень» пропускала на 12-й минуте. Не было боязни повторить еще раз тот неприятный опыт?

    – Так и сегодня пропустили почти на ней же. Нужно посмотреть запись, как так получилось, что нападающий гостей прошел по центру и имел время оглядеться и забить.

    Источник: ФНЛ

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    24.04.2017 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 24 апреля 2017, 13:38

      это пиз**ц товарищи.. давайте за все единоборства давать карточки и штрафные

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