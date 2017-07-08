Александр Ивченко - статистика
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ивченко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 января 1952
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ивченко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 января 1952
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Тюмень
|7
|0
|4
|3
|Дата
|Матч
|08.07.2017
|Тюмень
|1 : 2
|Балтика
|15.07.2017
|Енисей
|3 : 1
|Тюмень
|22.07.2017
|Тюмень
|2 : 2
|Зенит-2
|26.07.2017
|Факел
|1 : 0
|Тюмень
|30.07.2017
|Тюмень
|1 : 1
|Ротор
|05.08.2017
|Тюмень
|1 : 1
|Кубань (ЛФЛ)
|09.08.2017
|Тюмень
|1 : 2
|Луч