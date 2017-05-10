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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Нефтехимик
Тюмень - Нефтехимик: обзор матча 10 мая 2017
Тюмень
10.05.2017, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
45+1'
Х. Мамтов
67'
Д. Кленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Нефтехимик
Замена
Е. Глухов
️️️️
Х. Мамтов
90'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
Д. Кленкин
89'
Замена
И. Шабаев
️️️️
А. Шляпкин
87'
76'
Замена
С. Матяш
️️️️
Д. Маляка
76'
Замена
С. Морозов
️️️️
Р. Галиакберов
71'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
А. Воронкин
71'
Замена
Д. Пытлев
️️️️
И. Гелоян
Замена
В. Лешонок
️️️️
Н. Теленков
68'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кленкин
67'
66'
Желтая карточка
Е. Сорокин
ГОЛ! 1:0!
Х. Мамтов
45'
+1
41'
Желтая карточка
И. Гелоян
30'
Желтая карточка
А. Воронкин
Желтая карточка
Н. Теленков
29'
Желтая карточка
Д. Кленкин
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Нефтехимик
1
Денис Книга
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
96
Иван Сметанин
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
2-1-5-1-1
96
Обухов
90
Шакуро
55
Гузь
5
Рябокобыленко
20
Теленков
13
Шляпкин
27
Чудин
4
Кленкин
3
Ахмедов
7
Чуканов
9
Мамтов
3-3-1-3
1
Книга
3
Сурков
28
Сорокин
55
Тараканов
25
Ситдиков
3
Воронкин
15
Маляка
10
Гелоян
9
Муллин
10
Бабырь
20
Галиакберов
4
Кленкин
4
Пустозеров
4
Пустозеров
4
Кленкин
9
Мамтов
17
Глухов
17
Глухов
9
Мамтов
13
Шляпкин
22
Шабаев
22
Шабаев
13
Шляпкин
20
Теленков
9
Лешонок
9
Лешонок
20
Теленков
10
Гелоян
38
Пытлев
38
Пытлев
10
Гелоян
3
Воронкин
11
Гаглоев
11
Гаглоев
3
Воронкин
20
Галиакберов
2
Морозов
2
Морозов
20
Галиакберов
15
Маляка
10
Матяш
10
Матяш
15
Маляка
Остались в запасе
Тюмень
Нефтехимик
96
Иван Сметанин
ЦЗ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
18
Лев Корнилов
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
96
Иван Сметанин
ЦЗ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
Остались в запасе
18
Лев Корнилов
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Тюмень - Нефтехимик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Геолог
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