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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - СКА-Хабаровск
Нефтехимик - СКА-Хабаровск: обзор матча 16 июля 2016
Нефтехимик
16.07.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Л. Корнилов
90'
Замена
Д. Пытлев
️️️️
Б. Бойчук
87'
76'
Замена
Н. Калинский
️️️️
Э. Булия
75'
Замена
П. Карасев
️️️️
А. Воронкин
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
А. Бабырь
74'
Замена
Е. Духнов
️️️️
В. Чадов
74'
62'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Черевко
46'
Замена
М. Казанков
️️️️
Р. Корян
Желтая карточка
А. Бабырь
44'
10'
Желтая карточка
А. Черевко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
23
Леонид Решетников
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
44
Руслан Имаев
ЦЗ
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
28
Евгений Духнов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-4-1-2
1
Самохвалов
3
Сурков
55
Тараканов
2
Морозов
13
Замалиев
23
Решетников
15
Маляка
18
Корнилов
10
Бойчук
15
Чадов
10
Бабырь
3-2-2-3
55
Криворучко
88
Киреев
5
Микуцкис
3
Удалый
10
Никифоров
59
Иванов
3
Воронкин
69
Дедечко
26
Черевко
9
Корян
91
Булия
10
Бабырь
20
Галиакберов
20
Галиакберов
10
Бабырь
10
Бойчук
38
Пытлев
38
Пытлев
10
Бойчук
15
Чадов
28
Духнов
28
Духнов
15
Чадов
9
Корян
60
Казанков
60
Казанков
9
Корян
3
Воронкин
18
Карасев
18
Карасев
3
Воронкин
91
Булия
78
Калинский
78
Калинский
91
Булия
26
Черевко
23
Лескано
23
Лескано
26
Черевко
Остались в запасе
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
44
Руслан Имаев
ЦЗ
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
44
Руслан Имаев
ЦЗ
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Нефтехимик - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Нефтехимик
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