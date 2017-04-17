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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Нефтехимик
Сокол - Нефтехимик: обзор матча 17 апреля 2017
Сокол
17.04.2017, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 2
Завершен
Нефтехимик
90+2'
В. Романенко
20'
А. Бабырь
88'
А. Воронкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Нефтехимик
ГОЛ! 1:2!
В. Романенко
90'
+2
88'
ГОЛ! 0:2!
А. Воронкин
84'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
К. Муллин
73'
Замена
Е. Тараканов
️️️️
Р. Галиакберов
63'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Бабырь
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Хрущев
62'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
А. Дудолев
58'
55'
Желтая карточка
Д. Маляка
Желтая карточка
М. Платика
54'
46'
Замена
А. Воронкин
️️️️
Б. Бойчук
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Бабырь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
7
Александр Перченок
ПВ
22
Иван Бакланов
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Нефтехимик
1
Денис Книга
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
11
Александр Гаглоев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
4-4-2
16
Федоров
28
Семенов
22
Магадиев
21
Ходырев
30
Васянович
17
Хрущев
8
Мануковский
5
Платика
18
Дудолев
88
Галыш
77
Романенко
4-1-1-1-3
27
Комаров
2
Морозов
38
Пытлев
3
Сурков
23
Кобахидзе
2
Петролай
15
Маляка
10
Бойчук
10
Бабырь
9
Муллин
20
Галиакберов
17
Хрущев
7
Перченок
7
Перченок
17
Хрущев
18
Дудолев
9
Шпитальный
9
Шпитальный
18
Дудолев
10
Бабырь
10
Гелоян
10
Гелоян
10
Бабырь
9
Муллин
25
Ситдиков
25
Ситдиков
9
Муллин
20
Галиакберов
55
Тараканов
55
Тараканов
20
Галиакберов
10
Бойчук
3
Воронкин
3
Воронкин
10
Бойчук
Остались в запасе
Сокол
Нефтехимик
22
Иван Бакланов
ПВ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Вадим Хафизов
11
Александр Гаглоев
ЦП
1
Денис Книга
ВР
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
22
Иван Бакланов
ПВ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
11
Александр Гаглоев
ЦП
1
Денис Книга
ВР
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Сокол - Нефтехимик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Локомотив
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