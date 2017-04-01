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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Спартак-Нальчик
Нефтехимик - Спартак-Нальчик: обзор матча 01 апреля 2017
Нефтехимик
01.04.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
73'
А. Дашаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Спартак-Нальчик
89'
Желтая карточка
З. Макоев
87'
Замена
З. Макоев
️️️️
С. Крамаренко
84'
Замена
В. Семенов
️️️️
А. Кузнецов
78'
Замена
О. Мурачев
️️️️
А. Богатырев
Замена
С. Матяш
️️️️
Д. Маляка
75'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Дашаев
71'
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Каркаев
Желтая карточка
А. Воронкин
69'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Б. Бойчук
64'
Замена
А. Бабырь
️️️️
Б. Давлатов
46'
Замена
А. Воронкин
️️️️
И. Гелоян
46'
15'
Желтая карточка
А. Богатырев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Денис Книга
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
2
Михаил Петролай
ОП
18
Лев Корнилов
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Спартак-Нальчик
31
Имран Карданов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
21
Денис Войнов
ЦП
20
Максим Бойчук
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Книга
23
Кобахидзе
28
Сорокин
3
Сурков
2
Петролай
18
Корнилов
11
Давлатов
15
Маляка
10
Гелоян
10
Бойчук
20
Галиакберов
4-1-4-1
1
Антипов
91
Кузнецов
7
Соблиров
4
Дашаев
48
Марченко
34
Дроздов
7
Крамаренко
17
Мухаммад
26
Богатырев
14
Каркаев
33
Ахъядов
10
Бойчук
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Бойчук
10
Гелоян
3
Воронкин
3
Воронкин
10
Гелоян
11
Давлатов
10
Бабырь
10
Бабырь
11
Давлатов
15
Маляка
10
Матяш
10
Матяш
15
Маляка
7
Крамаренко
88
Макоев
88
Макоев
7
Крамаренко
91
Кузнецов
5
Семенов
5
Семенов
91
Кузнецов
26
Богатырев
3
Мурачев
3
Мурачев
26
Богатырев
14
Каркаев
21
Войнов
21
Войнов
14
Каркаев
Остались в запасе
Нефтехимик
Спартак-Нальчик
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
31
Имран Карданов
ВР
20
Максим Бойчук
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Остались в запасе
31
Имран Карданов
ВР
20
Максим Бойчук
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Нефтехимик - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Рубин
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