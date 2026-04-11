Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чайка-М - Спартак-Нальчик: обзор матча 11 апреля 2026

Чайка-М
11.04.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка-М
33
Илья Завалеев
ВР
87
Илья Бугаев
ЛЗ
17
Амин Хачаев
ЛЗ
77
Дмитрий Пензенко
ЛЗ
72
Артем Артеменко
ПЗ
55
Вячеслав Петров
ПЗ
24
Андрей Терехов
ПЗ
10
Муса Мударов
ЛП
9
Олег Козаченко
ЦП
21
Владислав Ладыченко
ПП
26
Арсений Василенко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Шкурат
Спартак-Нальчик
16
Асланбек Кумыков
ВР
19
Amirkhan Selyaev
ЛЗ
3
Магомед Пириев
ЛЗ
13
Хаким Кадыкоев
ЛЗ
5
Амур Хацуков
ПЗ
77
Ренат Балкизов
ПЗ
98
Тамерлан Гирзишев
ПЗ
22
Андемир Гогузоков
ЛП
91
Эльдар Блиев
ПП
10
Магомед Ибрагимов
ЦФ
97
Алан Хачиров
ЦФ
Главный тренер
Тимур Битоков
Чайка-М
32
Илья Кузьмин
ЦЗ
27
Евгений Кузьмин
ЦЗ
19
Константин Дебушевский
ЦЗ
8
Даниил Левко
ЦЗ
13
Назар Рыбальченко
ЦЗ
21
Всеволод Игнатенко
ЦЗ
12
Радислав Веселовский
ЦЗ
Спартак-Нальчик
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
7
Сослан Лысенко
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
3-2-3-1
33
Завалеев
55
Петров
87
Бугаев
17
Хачаев
77
Пензенко
24
Терехов
10
Мударов
9
Козаченко
21
Ладыченко
26
Василенко
3-2-2-2
16
Кумыков
77
Балкизов
19
Selyaev
3
Пириев
98
Гирзишев
13
Кадыкоев
91
Блиев
22
Гогузоков
97
Хачиров
10
Ибрагимов
Остались в запасе
Чайка-М
Спартак-Нальчик
32
Илья Кузьмин
ЦЗ
27
Евгений Кузьмин
ЦЗ
19
Константин Дебушевский
ЦЗ
8
Даниил Левко
ЦЗ
13
Назар Рыбальченко
ЦЗ
21
Всеволод Игнатенко
ЦЗ
12
Радислав Веселовский
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Шкурат
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
7
Сослан Лысенко
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
Остались в запасе
32
Илья Кузьмин
ЦЗ
27
Евгений Кузьмин
ЦЗ
19
Константин Дебушевский
ЦЗ
8
Даниил Левко
ЦЗ
13
Назар Рыбальченко
ЦЗ
21
Всеволод Игнатенко
ЦЗ
12
Радислав Веселовский
ЦЗ
Остались в запасе
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
7
Сослан Лысенко
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Шкурат
Главный тренер
Тимур Битоков
Статистика матча Чайка-М - Спартак-Нальчик
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
6
Офсайды
1
4
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
Новости команд
Все
Чайка-М
Спартак-Нальчик
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63
12 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63
12 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:03
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Чайка-М
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Чайка-М
1 : 2
13.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Победа
4 : 0
06.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+