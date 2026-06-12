13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Чайка-М» и «Нарт».

«Чайка-М»

«Чайка-М» замыкает турнирную таблицу, имея в активе всего одно очко после 11 туров. Команда находится в глубочайшем кризисе: восемь поражений подряд, пропускает в 11 последних матчах. Оборона катастрофическая – в среднем 3.80 пропущенных за пять игр (19 голов в пяти встречах). Атака приносит лишь 0.60 гола за игру. В прошлом туре последовал разгром от «Победы» (0:4). Хозяева выглядят безнадeжно.

«Нарт»

Черкесский «Нарт» занимает десятое место и подходит к матчу в стабильной форме. Команда действует надeжно в обороне: 0.80 пропущенных в среднем за пять игр (четыре гола в пяти матчах). Атака приносит 1.20 гола за игру (шесть голов в пяти встречах). В прошлом туре «Нарт» минимально уступил лидирующему «Севастополю» (0:1). Гости являются явными фаворитами в этом противостоянии.

Факты о командах

«Чайка-М»

16-е место, 1 очко, лучший бомбардир: Илья Кузьмин (2)

За 5 матчей: 0.60 забито, 3.80 пропущено

8 поражений подряд

Пропускают в 11 последних матчах

«Нарт»

10-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Ратмир Машезов (5)

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено

Оборона пропускает 0.80 в среднем

Прогноз на матч «Чайка-М» – «Нарт»

«Чайка-М» является худшей командой лиги, проигрывает всем и пропускает в среднем почти четыре гола за матч. «Нарт» располагает надeжной обороной и стабильной атакой. Гости обязаны побеждать с комфортной разницей в счeте. Гол от хозяев маловероятен.

Рекомендованные ставки