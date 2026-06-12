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«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63

12 июня 2026 8:02
Чайка-М - Нарт
13 июн. 2026, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
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1.63
Фора (-1.5) на «Нарт»
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13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Чайка-М» и «Нарт».

«Чайка-М»

«Чайка-М» замыкает турнирную таблицу, имея в активе всего одно очко после 11 туров. Команда находится в глубочайшем кризисе: восемь поражений подряд, пропускает в 11 последних матчах. Оборона катастрофическая – в среднем 3.80 пропущенных за пять игр (19 голов в пяти встречах). Атака приносит лишь 0.60 гола за игру. В прошлом туре последовал разгром от «Победы» (0:4). Хозяева выглядят безнадeжно.

«Нарт»

Черкесский «Нарт» занимает десятое место и подходит к матчу в стабильной форме. Команда действует надeжно в обороне: 0.80 пропущенных в среднем за пять игр (четыре гола в пяти матчах). Атака приносит 1.20 гола за игру (шесть голов в пяти встречах). В прошлом туре «Нарт» минимально уступил лидирующему «Севастополю» (0:1). Гости являются явными фаворитами в этом противостоянии.

Факты о командах

«Чайка-М»

  • 16-е место, 1 очко, лучший бомбардир: Илья Кузьмин (2)
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 3.80 пропущено
  • 8 поражений подряд
  • Пропускают в 11 последних матчах

«Нарт»

  • 10-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Ратмир Машезов (5)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено
  • Оборона пропускает 0.80 в среднем

Прогноз на матч «Чайка-М» – «Нарт»

«Чайка-М» является худшей командой лиги, проигрывает всем и пропускает в среднем почти четыре гола за матч. «Нарт» располагает надeжной обороной и стабильной атакой. Гости обязаны побеждать с комфортной разницей в счeте. Гол от хозяев маловероятен.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на «Нарт» – коэффициент 1.63
  • Тотал голов больше 2.5

1.63
Фора (-1.5) на «Нарт»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Нарт Чайка-М
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