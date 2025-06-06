В субботу, 7 июня, в рамках 13-го тура Второй лиги Б «Спартак Нальчик» на своем поле сыграет против «Ростова-2». Матч состоится на стадионе «Спартак». Хозяева продолжают затяжной кризис и опустились в нижнюю часть таблицы, тогда как молодeжный состав «Ростова» борется за лидерство и показывает уверенные результаты.

«Спартак Нальчик»

После 12 туров команда набрала лишь 9 очков и находится на 12 месте. «Спартак» не выигрывает на протяжении пяти матчей, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью. В последнем туре команда была разгромлена «Рубином Ялта» со счeтом 0:3. За последние пять матчей «Спартак» забил лишь два мяча – показатель 0.40 гола за игру, что указывает на серьeзные проблемы в атаке. Тем не менее команда забивает в четырeх последних турах, пусть и редко. В обороне также наблюдаются трудности: 8 пропущенных мячей за пять матчей – в среднем 1.60 за игру.

«Ростов-2»

Резервный состав клуба РПЛ в текущем сезоне демонстрирует стабильные результаты. Команда располагается на втором месте с 24 очками и ведет борьбу за лидерство. «Ростов-2» не проигрывает на протяжении четырeх матчей, набрав в них 10 очков. Последняя встреча завершилась победой над «Сочи-2» (1:0). Команда отличается высокой результативностью: в последних шести матчах она обязательно забивала, а общий показатель в последних пяти играх составляет 1.40 гола за матч. В защите ростовчане играют неидеально, но вполне надeжно – 6 пропущенных мячей за пять туров, в среднем 1.20 за игру.

Факты о командах

«Спартак Нальчик»

5 матчей без побед

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 0.40 гола за игру

8 пропущенных мячей за 5 игр

«Ростов-2»

Не проигрывает в 11 из 13 матчей

Забивает в 6 матчах подряд

1.40 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.20 мяча за игру

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (3) 2 Забитых мячей 6 0.67 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур Спартак-Нальчик 0 : 2 Ростов-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур Спартак-Нальчик 1 : 2 Ростов-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур Ростов-2 2 : 1 Спартак-Нальчик

Прогноз на матч

Разница в классе и форме очевидна. «Ростов-2» уверенно набирает очки, поддерживает результативность и сохраняет высокую плотность в игре. «Спартак Нальчик» страдает от слабой реализации и нестабильной обороны. Хозяева, скорее всего, смогут создать моменты и отличиться хотя бы один раз, учитывая домашний фактор, но навязать борьбу в текущих условиях будет крайне сложно. Прогнозируем победу гостей с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ростова-2».

Рекомендованные ставки: