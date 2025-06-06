В субботу, 7 июня, в рамках 13-го тура Второй лиги Б «Спартак Нальчик» на своем поле сыграет против «Ростова-2». Матч состоится на стадионе «Спартак». Хозяева продолжают затяжной кризис и опустились в нижнюю часть таблицы, тогда как молодeжный состав «Ростова» борется за лидерство и показывает уверенные результаты.
«Спартак Нальчик»
После 12 туров команда набрала лишь 9 очков и находится на 12 месте. «Спартак» не выигрывает на протяжении пяти матчей, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью. В последнем туре команда была разгромлена «Рубином Ялта» со счeтом 0:3. За последние пять матчей «Спартак» забил лишь два мяча – показатель 0.40 гола за игру, что указывает на серьeзные проблемы в атаке. Тем не менее команда забивает в четырeх последних турах, пусть и редко. В обороне также наблюдаются трудности: 8 пропущенных мячей за пять матчей – в среднем 1.60 за игру.
«Ростов-2»
Резервный состав клуба РПЛ в текущем сезоне демонстрирует стабильные результаты. Команда располагается на втором месте с 24 очками и ведет борьбу за лидерство. «Ростов-2» не проигрывает на протяжении четырeх матчей, набрав в них 10 очков. Последняя встреча завершилась победой над «Сочи-2» (1:0). Команда отличается высокой результативностью: в последних шести матчах она обязательно забивала, а общий показатель в последних пяти играх составляет 1.40 гола за матч. В защите ростовчане играют неидеально, но вполне надeжно – 6 пропущенных мячей за пять туров, в среднем 1.20 за игру.
Факты о командах
«Спартак Нальчик»
- 5 матчей без побед
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
- В среднем 0.40 гола за игру
- 8 пропущенных мячей за 5 игр
«Ростов-2»
- Не проигрывает в 11 из 13 матчей
- Забивает в 6 матчах подряд
- 1.40 гола за игру в последних 5 матчах
- Пропускает в среднем 1.20 мяча за игру
Прогноз на матч
Разница в классе и форме очевидна. «Ростов-2» уверенно набирает очки, поддерживает результативность и сохраняет высокую плотность в игре. «Спартак Нальчик» страдает от слабой реализации и нестабильной обороны. Хозяева, скорее всего, смогут создать моменты и отличиться хотя бы один раз, учитывая домашний фактор, но навязать борьбу в текущих условиях будет крайне сложно. Прогнозируем победу гостей с минимальным преимуществом.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ростова-2».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Ростов-2» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Ростова-2» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Точный счeт 1:2 – коэффициент 8.00