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2-я лига Лига Б. Группа 1:
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    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 - таблица

    Сезон:
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Машук-КМВ 10 6 3 1 14:5 +9 21
    2. Кубань Холдинг 10 4 3 3 10:5 +5 15
    3. Рубин Я 10 4 3 3 9:7 +2 15
    4. Дружба 10 4 2 4 8:14 -6 14
    5. Астрахань 10 1 5 4 10:14 -4 8
    6. Легион 10 1 4 5 8:14 -6 7
    * - Спартак-Нальчик: начислено 10
    СКА: начислено 9
    Машук-КМВ: начислено 9
    Дружба: начислено 6
    Астрахань: начислено 2
    Динамо Ставрополь: начислено 3
    Биолог-Новокубанск: начислено 10
    Легион: начислено 5
    Кубань Холдинг: начислено 6
    Алания-2: начислено 11
    Победа: начислено 6
    Динамо-2 Мх: начислено 6
    Рубин Я: начислено 6
    Севастополь: начислено 13
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Севастополь 14 8 5 1 17:6 +11 29
    2. СКА 14 9 1 4 21:12 +9 28
    3. Спартак Нч 14 8 2 4 19:12 +7 26
    4. Биолог-Новокубанск 14 6 2 6 16:17 -1 20
    5. Алания-2 14 4 4 6 20:23 -3 16
    6. Динамо-2 Мх 14 3 6 5 17:18 -1 15
    7. Победа 14 3 3 8 15:27 -12 12
    8. Динамо Ст 14 2 3 9 8:18 -10 9
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Кубань Холдинг 3 2 0 1 4:1 +3 6
    2. Дружба 3 2 0 1 4:6 -2 6
    3. Астрахань 3 1 2 0 3:1 +2 5
    4. Рубин Я 3 1 1 1 2:2 0 4
    5. Машук-КМВ 3 0 3 0 1:1 0 3
    6. Легион 3 0 2 1 3:5 -2 2
    * - Спартак-Нальчик: начислено 10
    СКА: начислено 9
    Машук-КМВ: начислено 9
    Дружба: начислено 6
    Астрахань: начислено 2
    Динамо Ставрополь: начислено 3
    Биолог-Новокубанск: начислено 10
    Легион: начислено 5
    Кубань Холдинг: начислено 6
    Алания-2: начислено 11
    Победа: начислено 6
    Динамо-2 Мх: начислено 6
    Рубин Я: начислено 6
    Севастополь: начислено 13
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. СКА 4 3 1 0 6:3 +3 10
    2. Спартак Нч 4 3 0 1 5:3 +2 9
    3. Севастополь 4 2 2 0 3:1 +2 8
    4. Биолог-Новокубанск 4 2 1 1 9:6 +3 7
    5. Динамо-2 Мх 4 1 2 1 6:3 +3 5
    6. Алания-2 4 1 2 1 5:6 -1 5
    7. Динамо Ст 4 1 1 2 4:6 -2 4
    8. Победа 4 1 0 3 2:9 -7 3
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Машук-КМВ 3 3 0 0 7:0 +7 9
    2. Рубин Я 3 1 2 0 4:2 +2 5
    3. Кубань Холдинг 3 0 3 0 2:2 0 3
    4. Дружба 3 0 2 1 1:3 -2 2
    5. Астрахань 3 0 1 2 1:5 -4 1
    6. Легион 3 0 0 3 1:5 -4 0
    * - Спартак-Нальчик: начислено 10
    СКА: начислено 9
    Машук-КМВ: начислено 9
    Дружба: начислено 6
    Астрахань: начислено 2
    Динамо Ставрополь: начислено 3
    Биолог-Новокубанск: начислено 10
    Легион: начислено 5
    Кубань Холдинг: начислено 6
    Алания-2: начислено 11
    Победа: начислено 6
    Динамо-2 Мх: начислено 6
    Рубин Я: начислено 6
    Севастополь: начислено 13
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. СКА 4 3 0 1 10:3 +7 9
    2. Севастополь 4 2 2 0 6:2 +4 8
    3. Спартак Нч 4 2 1 1 5:1 +4 7
    4. Динамо-2 Мх 4 1 1 2 4:7 -3 4
    5. Биолог-Новокубанск 4 1 0 3 3:8 -5 3
    6. Победа 4 0 3 1 4:5 -1 3
    7. Динамо Ст 4 0 2 2 2:5 -3 2
    8. Алания-2 4 0 0 4 3:9 -6 0
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