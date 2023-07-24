Сезон:
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Машук-КМВ
|10
|6
|3
|1
|14:5
|+9
|21
|2.
|Кубань Холдинг
|10
|4
|3
|3
|10:5
|+5
|15
|3.
|Рубин Я
|10
|4
|3
|3
|9:7
|+2
|15
|4.
|Дружба
|10
|4
|2
|4
|8:14
|-6
|14
|5.
|Астрахань
|10
|1
|5
|4
|10:14
|-4
|8
|6.
|Легион
|10
|1
|4
|5
|8:14
|-6
|7
|* - Спартак-Нальчик: начислено 10
СКА: начислено 9
Машук-КМВ: начислено 9
Дружба: начислено 6
Астрахань: начислено 2
Динамо Ставрополь: начислено 3
Биолог-Новокубанск: начислено 10
Легион: начислено 5
Кубань Холдинг: начислено 6
Алания-2: начислено 11
Победа: начислено 6
Динамо-2 Мх: начислено 6
Рубин Я: начислено 6
Севастополь: начислено 13
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Севастополь
|14
|8
|5
|1
|17:6
|+11
|29
|2.
|СКА
|14
|9
|1
|4
|21:12
|+9
|28
|3.
|Спартак Нч
|14
|8
|2
|4
|19:12
|+7
|26
|4.
|Биолог-Новокубанск
|14
|6
|2
|6
|16:17
|-1
|20
|5.
|Алания-2
|14
|4
|4
|6
|20:23
|-3
|16
|6.
|Динамо-2 Мх
|14
|3
|6
|5
|17:18
|-1
|15
|7.
|Победа
|14
|3
|3
|8
|15:27
|-12
|12
|8.
|Динамо Ст
|14
|2
|3
|9
|8:18
|-10
|9
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кубань Холдинг
|3
|2
|0
|1
|4:1
|+3
|6
|2.
|Дружба
|3
|2
|0
|1
|4:6
|-2
|6
|3.
|Астрахань
|3
|1
|2
|0
|3:1
|+2
|5
|4.
|Рубин Я
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|5.
|Машук-КМВ
|3
|0
|3
|0
|1:1
|0
|3
|6.
|Легион
|3
|0
|2
|1
|3:5
|-2
|2
|* - Спартак-Нальчик: начислено 10
СКА: начислено 9
Машук-КМВ: начислено 9
Дружба: начислено 6
Астрахань: начислено 2
Динамо Ставрополь: начислено 3
Биолог-Новокубанск: начислено 10
Легион: начислено 5
Кубань Холдинг: начислено 6
Алания-2: начислено 11
Победа: начислено 6
Динамо-2 Мх: начислено 6
Рубин Я: начислено 6
Севастополь: начислено 13
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|СКА
|4
|3
|1
|0
|6:3
|+3
|10
|2.
|Спартак Нч
|4
|3
|0
|1
|5:3
|+2
|9
|3.
|Севастополь
|4
|2
|2
|0
|3:1
|+2
|8
|4.
|Биолог-Новокубанск
|4
|2
|1
|1
|9:6
|+3
|7
|5.
|Динамо-2 Мх
|4
|1
|2
|1
|6:3
|+3
|5
|6.
|Алания-2
|4
|1
|2
|1
|5:6
|-1
|5
|7.
|Динамо Ст
|4
|1
|1
|2
|4:6
|-2
|4
|8.
|Победа
|4
|1
|0
|3
|2:9
|-7
|3
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Машук-КМВ
|3
|3
|0
|0
|7:0
|+7
|9
|2.
|Рубин Я
|3
|1
|2
|0
|4:2
|+2
|5
|3.
|Кубань Холдинг
|3
|0
|3
|0
|2:2
|0
|3
|4.
|Дружба
|3
|0
|2
|1
|1:3
|-2
|2
|5.
|Астрахань
|3
|0
|1
|2
|1:5
|-4
|1
|6.
|Легион
|3
|0
|0
|3
|1:5
|-4
|0
|* - Спартак-Нальчик: начислено 10
СКА: начислено 9
Машук-КМВ: начислено 9
Дружба: начислено 6
Астрахань: начислено 2
Динамо Ставрополь: начислено 3
Биолог-Новокубанск: начислено 10
Легион: начислено 5
Кубань Холдинг: начислено 6
Алания-2: начислено 11
Победа: начислено 6
Динамо-2 Мх: начислено 6
Рубин Я: начислено 6
Севастополь: начислено 13
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|СКА
|4
|3
|0
|1
|10:3
|+7
|9
|2.
|Севастополь
|4
|2
|2
|0
|6:2
|+4
|8
|3.
|Спартак Нч
|4
|2
|1
|1
|5:1
|+4
|7
|4.
|Динамо-2 Мх
|4
|1
|1
|2
|4:7
|-3
|4
|5.
|Биолог-Новокубанск
|4
|1
|0
|3
|3:8
|-5
|3
|6.
|Победа
|4
|0
|3
|1
|4:5
|-1
|3
|7.
|Динамо Ст
|4
|0
|2
|2
|2:5
|-3
|2
|8.
|Алания-2
|4
|0
|0
|4
|3:9
|-6
|0