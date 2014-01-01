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Вторая Лига Б группа 1
История турнира
Вторая Лига Б группа 1 - история турнира
Турнир
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2025
2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2024
2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023
2023
Россия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023
2022/2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 2021/2022
2021/2022
Россия. ПФЛ. Группа 1 2020/2021
2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Юг 2019/2020
2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Юг 2018/2019
2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Юг 2017/2018
2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Юг 2016/2017
2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2014/2015
2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап 2014/2015
2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2013/2014
2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2012/2013
2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2011/2012
2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
2009
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2 Место
3 Место
4 Место
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Черноморец
Кубань Холдинг
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СКА-Ростов
Чайка
Форте
Кубань
Кубань Холдинг
Черноморец
Легион
Волгарь
Алания
Дружба
Черноморец
Чайка
Кубань
Волгарь
Черноморец
Армавир
Афипс
Чайка
Краснодар-2
Ротор
Афипс
Армавир
Чайка
Спартак-Нальчик
Афипс
Краснодар-2
Черноморец
Черноморец
Афипс
Витязь
Армавир
Армавир
Черноморец
Витязь
Афипс
Волгарь
Черноморец
Витязь
Астрахань
Ангушт
Астрахань
Черноморец
Армавир
Армавир
Ротор
Анжи-2
Динамо Ставрополь
Черноморец
Армавир
Астрахань
Машук-КМВ
Ротор
Армавир
Машук-КМВ
Астрахань
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