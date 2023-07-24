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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
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24 июля 2023
11:33
Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
3
19 июля 2023
20:19
Фото
Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО
3
18 июля 2023
16:50
Газизов: «В «Уфе» была крыса – мы ее так и не поймали»
3
17 июля 2023
21:50
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
14
12:28
Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился
7
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Все новости
25 февраля
17:08
«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
1
1 февраля
17:34
Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу
2
26 января
07:51
49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты
1
25 января
19:11
Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу
1
17:39
Экс-игрок СКА: «Зачем Баста позорит клуб? Бренд СКА на уровне «Нанта» или «Монако», «Торино» или «Сампдории»
3
16:08
Балахнин — о решении Басты по СКА: «Печально, что обрывают традиции великого клуба»
1
11 января
14:19
Баста может стать владельцем второго футбольного клуба
9 декабря 2023
19:08
Отец динамовца Фомина возглавил клуб Второй лиги
22 сентября 2023
20:59
В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе
1
31 августа 2023
22:54
«Получается, не зря учился»: Широков подтвердил, что возглавит «Леон Сатурн»
2
24 июля 2023
11:33
Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
3
19 июля 2023
20:19
Фото
Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО
3
18 июля 2023
17:05
«15 километров мы ехали задним ходом»: оператор ростовского СКА – об атаке на Крымский мост
1
16:50
Газизов: «В «Уфе» была крыса – мы ее так и не поймали»
3
17 июля 2023
21:50
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
14
12:28
Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился
7
11:00
В ФНЛ раскрыли план действий после террористической атаки на Крымский мост
1
10:20
В Госдуме отреагировали на дебют крымских клубов во Второй лиге
1
07:38
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
4
12 июля 2023
21:12
Фото
Вратарь ЦСКА ушел в аренду в «Чайку» Семшова
2
4 июля 2023
14:14
Фото
Клуб Широкова назначил Кононова главным тренером
1
14 июня 2023
22:17
Фото
«Ахмат» подписал защитника из Второй лиги
1
6 июня 2023
17:42
Фото
Еще один крымский клуб прошел аттестацию ФНЛ для участия во Второй лиге
8
28 мая 2023
20:16
Видео
Зырянов вывел «Черноморец» в Первую лигу, где команда не была 11 лет
1
13 мая 2023
11:35
Текст
Вторую лигу России ожидает большая (и сложная) реформа. А возможно ли изменение формата РПЛ?
23
12 мая 2023
10:46
Вторую лигу России ожидает большая (и сложная) реформа. А возможно ли изменение формата РПЛ?
10 мая 2023
22:17
РФС объяснил реформу Второй лиги
6
20:10
РФС утвердил реформу Второй лиги
7
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
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Статистика Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
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