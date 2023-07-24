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2-я лига Лига Б. Группа 1:
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    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Группа:
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 6 тур, группа A
    25 ноября, суббота 13:00 Дружба 0:5 Машук-КМВ
    25 ноября, суббота 13:00 Кубань Холдинг 2:0 Легион
    25 ноября, суббота 13:00 Рубин Я 1:1 Астрахань
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 8 тур, группа B
    25 ноября, суббота 13:00 Биолог-Новокубанск 4:0 Алания-2
    25 ноября, суббота 13:00 Динамо Ставрополь 0:2 Спартак-Нальчик
    25 ноября, суббота 13:00 СКА 2:2 Динамо-2 Мх
    25 ноября, суббота 13:00 Севастополь 0:0 Победа
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 5 тур, группа A
    20 ноября, понедельник 14:00 Легион 1:3 Рубин Я
    19 ноября, воскресенье 18:00 Астрахань 2:0 Дружба
    19 ноября, воскресенье 18:00 Машук-КМВ 1:1 Кубань Холдинг
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 7 тур, группа B
    19 ноября, воскресенье 18:00 Алания-2 1:1 Севастополь
    19 ноября, воскресенье 18:00 Биолог-Новокубанск 3:0 Динамо-2 Мх
    19 ноября, воскресенье 18:00 Спартак-Нальчик 2:1 СКА
    19 ноября, воскресенье 18:00 Победа 1:0 Динамо Ставрополь
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 6 тур, группа B
    15 ноября, среда 18:00 Севастополь 1:0 Динамо-2 Мх
    15 ноября, среда 18:00 Динамо Ставрополь 1:0 Алания-2
    15 ноября, среда 14:00 Биолог-Новокубанск 0:3 Спартак-Нальчик
    15 ноября, среда 14:00 СКА 1:0 Победа
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 4 тур, группа A
    13 ноября, понедельник 16:00 Дружба 2:1 Легион
    12 ноября, воскресенье 18:00 Кубань Холдинг 2:0 Астрахань
    12 ноября, воскресенье 18:00 Рубин Я 0:1 Машук-КМВ
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 5 тур, группа B
    11 ноября, суббота 16:00 Динамо-2 Мх 1:1 Динамо Ставрополь
    11 ноября, суббота 14:00 Алания-2 0:2 СКА
    11 ноября, суббота 14:00 Спартак-Нальчик 0:2 Севастополь
    11 ноября, суббота 14:00 Победа 0:1 Биолог-Новокубанск
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 3 тур, группа A
    6 ноября, понедельник 17:00 Легион 1:1 Кубань Холдинг
    5 ноября, воскресенье 18:00 Астрахань 1:1 Рубин Я
    5 ноября, воскресенье 18:00 Машук-КМВ 0:0 Дружба
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 4 тур, группа B
    5 ноября, воскресенье 18:00 Динамо Ставрополь 2:2 Победа
    5 ноября, воскресенье 18:00 СКА 1:0 Спартак-Нальчик
    5 ноября, воскресенье 18:00 Севастополь 2:1 Алания-2
    4 ноября, суббота 16:00 Динамо-2 Мх 4:0 Биолог-Новокубанск
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 2 тур, группа A
    30 октября, понедельник 16:00 Дружба 2:0 Астрахань
    29 октября, воскресенье 14:00 Кубань Холдинг 0:1 Машук-КМВ
    29 октября, воскресенье 14:00 Рубин Я 1:0 Легион
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 3 тур, группа B
    30 октября, понедельник 14:00 Победа 0:5 СКА
    29 октября, воскресенье 16:00 Динамо-2 Мх 0:0 Севастополь
    29 октября, воскресенье 14:00 Алания-2 1:1 Динамо Ставрополь
    29 октября, воскресенье 14:00 Спартак-Нальчик 1:0 Биолог-Новокубанск
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 2 тур, группа B
    25 октября, среда 18:00 Динамо Ставрополь 1:2 Динамо-2 Мх
    25 октября, среда 17:00 Севастополь 0:0 Спартак-Нальчик
    25 октября, среда 15:00 СКА 2:1 Алания-2
    25 октября, среда 14:00 Биолог-Новокубанск 2:2 Победа
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 1 тур, группа A
    22 октября, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 0:0 Рубин Я
    22 октября, воскресенье 14:30 Легион 1:1 Дружба
    22 октября, воскресенье 14:00 Астрахань 0:0 Кубань Холдинг
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 1 тур, группа B
    21 октября, суббота 16:00 Динамо-2 Мх 1:2 СКА
    21 октября, суббота 15:00 Спартак-Нальчик 2:0 Динамо Ставрополь
    21 октября, суббота 15:00 Алания-2 3:2 Биолог-Новокубанск
    21 октября, суббота 14:30 Победа 1:3 Севастополь
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 14 тур
    14 октября, суббота 16:00 Дружба 0:1 Кубань Холдинг
    14 октября, суббота 16:00 Машук-КМВ 1:1 Победа
    14 октября, суббота 15:00 СКА 0:1 Севастополь
    14 октября, суббота 15:00 Рубин Я 3:3 Биолог-Новокубанск
    14 октября, суббота 15:00 Легион 1:1 Астрахань
    14 октября, суббота 15:00 Алания-2 3:0 Спартак-Нальчик
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 7 тур
    8 октября, воскресенье 15:00 Легион 2:2 Победа
    8 октября, воскресенье 15:00 Алания-2 0:3 Астрахань
    27 августа, воскресенье 18:00 Дружба 0:4 Биолог-Новокубанск
    27 августа, воскресенье 17:00 СКА 0:2 Динамо Ставрополь
    27 августа, воскресенье 17:00 Рубин Я 2:1 Севастополь
    27 августа, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 1:0 Динамо-2 Мх
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 13 тур
    7 октября, суббота 17:00 Динамо-2 Мх 0:1 Машук-КМВ
    7 октября, суббота 16:00 Севастополь 1:0 Рубин Я
    7 октября, суббота 15:00 Динамо Ставрополь 0:2 СКА
    7 октября, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
    27 августа, воскресенье 16:00 Победа 0:1 Легион
    27 августа, воскресенье 16:00 Астрахань 5:0 Алания-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 12 тур
    2 октября, понедельник 15:00 Легион 2:1 Динамо-2 Мх
    1 октября, воскресенье 15:00 Рубин Я 2:0 Динамо Ставрополь
    1 октября, воскресенье 15:00 Алания-2 3:2 Победа
    1 октября, воскресенье 15:00 Спартак-Нальчик 4:2 Астрахань
    1 октября, воскресенье 14:00 Кубань Холдинг 2:1 Биолог-Новокубанск
    30 сентября, суббота 16:00 Дружба 1:0 Севастополь
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 11 тур
    24 сентября, воскресенье 17:00 Динамо-2 Мх 0:0 Алания-2
    23 сентября, суббота 17:00 Севастополь 1:0 Кубань Холдинг
    23 сентября, суббота 16:30 Машук-КМВ 0:1 Легион
    23 сентября, суббота 15:30 Победа 3:1 Спартак-Нальчик
    23 сентября, суббота 15:00 Динамо Ставрополь 0:0 Дружба
    23 сентября, суббота 15:00 СКА 1:3 Рубин Я
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 10 тур
    17 сентября, воскресенье 17:00 Дружба 1:0 СКА
    17 сентября, воскресенье 16:00 Астрахань 2:1 Победа
    17 сентября, воскресенье 15:30 Спартак-Нальчик 1:1 Динамо-2 Мх
    17 сентября, воскресенье 15:00 Кубань Холдинг 2:0 Динамо Ставрополь
    17 сентября, воскресенье 15:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Севастополь
    16 сентября, суббота 15:00 Алания-2 2:3 Машук-КМВ
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 9 тур
    9 сентября, суббота 18:30 Динамо Ставрополь 0:1 Биолог-Новокубанск
    9 сентября, суббота 17:00 Динамо-2 Мх 1:0 Астрахань
    9 сентября, суббота 16:00 Рубин Я 0:1 Дружба
    9 сентября, суббота 15:00 СКА 0:1 Кубань Холдинг
    8 сентября, пятница 16:30 Машук-КМВ 0:2 Спартак-Нальчик
    8 сентября, пятница 16:00 Легион 5:2 Алания-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 8 тур
    3 сентября, воскресенье 17:00 Севастополь 1:0 Динамо Ставрополь
    3 сентября, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 0:1 СКА
    3 сентября, воскресенье 16:00 Победа 0:1 Динамо-2 Мх
    3 сентября, воскресенье 16:00 Астрахань 1:2 Машук-КМВ
    3 сентября, воскресенье 16:00 Спартак-Нальчик 0:3 Легион
    23 июля, воскресенье 18:00 Кубань Холдинг 0:1 Рубин Я
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 6 тур
    19 августа, суббота 18:00 Динамо Ставрополь 1:4 Рубин Я
    19 августа, суббота 18:00 Севастополь 0:0 Дружба
    19 августа, суббота 17:30 Астрахань 0:0 Спартак-Нальчик
    19 августа, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Кубань Холдинг
    19 августа, суббота 17:00 Динамо-2 Мх 0:0 Легион
    19 августа, суббота 16:00 Победа 2:3 Алания-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 5 тур
    14 августа, понедельник 17:00 Алания-2 3:3 Динамо-2 Мх
    13 августа, воскресенье 18:00 Дружба 1:0 Динамо Ставрополь
    13 августа, воскресенье 17:00 Кубань Холдинг 7:0 Севастополь
    13 августа, воскресенье 16:30 Спартак-Нальчик 4:0 Победа
    13 августа, воскресенье 16:30 Легион 0:1 Машук-КМВ
    13 августа, воскресенье 16:00 Рубин Я 1:1 СКА
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 4 тур
    7 августа, понедельник 17:00 Динамо-2 Мх 1:2 Спартак-Нальчик
    6 августа, воскресенье 18:00 Динамо Ставрополь 0:1 Кубань Холдинг
    6 августа, воскресенье 18:00 Севастополь 0:1 Биолог-Новокубанск
    6 августа, воскресенье 17:00 СКА 0:1 Дружба
    6 августа, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 5:0 Алания-2
    6 августа, воскресенье 16:30 Победа 0:1 Астрахань
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 3 тур
    29 июля, суббота 18:00 Дружба 2:1 Рубин Я
    29 июля, суббота 17:30 Кубань Холдинг 1:3 СКА
    29 июля, суббота 17:00 Астрахань 1:1 Динамо-2 Мх
    29 июля, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Динамо Ставрополь
    29 июля, суббота 17:00 Алания-2 1:2 Легион
    29 июля, суббота 16:30 Спартак-Нальчик 0:1 Машук-КМВ
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 2 тур
    23 июля, воскресенье 18:00 Динамо Ставрополь 0:2 Севастополь
    23 июля, воскресенье 17:00 Динамо-2 Мх 1:2 Победа
    23 июля, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 3:2 Астрахань
    23 июля, воскресенье 17:00 СКА 1:0 Биолог-Новокубанск
    23 июля, воскресенье 17:00 Рубин Я 1:0 Кубань Холдинг
    23 июля, воскресенье 17:00 Легион 1:1 Спартак-Нальчик
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 1 тур
    16 июля, воскресенье 18:00 Севастополь 3:1 СКА
    16 июля, воскресенье 18:00 Кубань Холдинг 3:0 Дружба
    16 июля, воскресенье 18:00 Астрахань 2:2 Легион
    16 июля, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Рубин Я
    16 июля, воскресенье 17:00 Победа 0:3 Машук-КМВ
    16 июля, воскресенье 16:30 Спартак-Нальчик 1:0 Алания-2
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