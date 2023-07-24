Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Группа:
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 6 тур, группа A
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 8 тур, группа B
|25 ноября, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|4:0
|Алания-2
|25 ноября, суббота
|13:00
|Динамо Ставрополь
|0:2
|Спартак-Нальчик
|25 ноября, суббота
|13:00
|СКА
|2:2
|Динамо-2 Мх
|25 ноября, суббота
|13:00
|Севастополь
|0:0
|Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 5 тур, группа A
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 7 тур, группа B
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Алания-2
|1:1
|Севастополь
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Биолог-Новокубанск
|3:0
|Динамо-2 Мх
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Спартак-Нальчик
|2:1
|СКА
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Победа
|1:0
|Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 6 тур, группа B
|15 ноября, среда
|18:00
|Севастополь
|1:0
|Динамо-2 Мх
|15 ноября, среда
|18:00
|Динамо Ставрополь
|1:0
|Алания-2
|15 ноября, среда
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|0:3
|Спартак-Нальчик
|15 ноября, среда
|14:00
|СКА
|1:0
|Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 4 тур, группа A
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 5 тур, группа B
|11 ноября, суббота
|16:00
|Динамо-2 Мх
|1:1
|Динамо Ставрополь
|11 ноября, суббота
|14:00
|Алания-2
|0:2
|СКА
|11 ноября, суббота
|14:00
|Спартак-Нальчик
|0:2
|Севастополь
|11 ноября, суббота
|14:00
|Победа
|0:1
|Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 3 тур, группа A
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 4 тур, группа B
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Динамо Ставрополь
|2:2
|Победа
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|СКА
|1:0
|Спартак-Нальчик
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Севастополь
|2:1
|Алания-2
|4 ноября, суббота
|16:00
|Динамо-2 Мх
|4:0
|Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 2 тур, группа A
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 3 тур, группа B
|30 октября, понедельник
|14:00
|Победа
|0:5
|СКА
|29 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо-2 Мх
|0:0
|Севастополь
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Алания-2
|1:1
|Динамо Ставрополь
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак-Нальчик
|1:0
|Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 2 тур, группа B
|25 октября, среда
|18:00
|Динамо Ставрополь
|1:2
|Динамо-2 Мх
|25 октября, среда
|17:00
|Севастополь
|0:0
|Спартак-Нальчик
|25 октября, среда
|15:00
|СКА
|2:1
|Алания-2
|25 октября, среда
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|2:2
|Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 1 тур, группа A
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 1 тур, группа B
|21 октября, суббота
|16:00
|Динамо-2 Мх
|1:2
|СКА
|21 октября, суббота
|15:00
|Спартак-Нальчик
|2:0
|Динамо Ставрополь
|21 октября, суббота
|15:00
|Алания-2
|3:2
|Биолог-Новокубанск
|21 октября, суббота
|14:30
|Победа
|1:3
|Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 14 тур
|14 октября, суббота
|16:00
|Дружба
|0:1
|Кубань Холдинг
|14 октября, суббота
|16:00
|Машук-КМВ
|1:1
|Победа
|14 октября, суббота
|15:00
|СКА
|0:1
|Севастополь
|14 октября, суббота
|15:00
|Рубин Я
|3:3
|Биолог-Новокубанск
|14 октября, суббота
|15:00
|Легион
|1:1
|Астрахань
|14 октября, суббота
|15:00
|Алания-2
|3:0
|Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 7 тур
|8 октября, воскресенье
|15:00
|Легион
|2:2
|Победа
|8 октября, воскресенье
|15:00
|Алания-2
|0:3
|Астрахань
|27 августа, воскресенье
|18:00
|Дружба
|0:4
|Биолог-Новокубанск
|27 августа, воскресенье
|17:00
|СКА
|0:2
|Динамо Ставрополь
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Рубин Я
|2:1
|Севастополь
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Машук-КМВ
|1:0
|Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 13 тур
|7 октября, суббота
|17:00
|Динамо-2 Мх
|0:1
|Машук-КМВ
|7 октября, суббота
|16:00
|Севастополь
|1:0
|Рубин Я
|7 октября, суббота
|15:00
|Динамо Ставрополь
|0:2
|СКА
|7 октября, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Дружба
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Победа
|0:1
|Легион
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Астрахань
|5:0
|Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 12 тур
|2 октября, понедельник
|15:00
|Легион
|2:1
|Динамо-2 Мх
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Рубин Я
|2:0
|Динамо Ставрополь
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Алания-2
|3:2
|Победа
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Спартак-Нальчик
|4:2
|Астрахань
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Кубань Холдинг
|2:1
|Биолог-Новокубанск
|30 сентября, суббота
|16:00
|Дружба
|1:0
|Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 11 тур
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Динамо-2 Мх
|0:0
|Алания-2
|23 сентября, суббота
|17:00
|Севастополь
|1:0
|Кубань Холдинг
|23 сентября, суббота
|16:30
|Машук-КМВ
|0:1
|Легион
|23 сентября, суббота
|15:30
|Победа
|3:1
|Спартак-Нальчик
|23 сентября, суббота
|15:00
|Динамо Ставрополь
|0:0
|Дружба
|23 сентября, суббота
|15:00
|СКА
|1:3
|Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 10 тур
|17 сентября, воскресенье
|17:00
|Дружба
|1:0
|СКА
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Астрахань
|2:1
|Победа
|17 сентября, воскресенье
|15:30
|Спартак-Нальчик
|1:1
|Динамо-2 Мх
|17 сентября, воскресенье
|15:00
|Кубань Холдинг
|2:0
|Динамо Ставрополь
|17 сентября, воскресенье
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Севастополь
|16 сентября, суббота
|15:00
|Алания-2
|2:3
|Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 9 тур
|9 сентября, суббота
|18:30
|Динамо Ставрополь
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|9 сентября, суббота
|17:00
|Динамо-2 Мх
|1:0
|Астрахань
|9 сентября, суббота
|16:00
|Рубин Я
|0:1
|Дружба
|9 сентября, суббота
|15:00
|СКА
|0:1
|Кубань Холдинг
|8 сентября, пятница
|16:30
|Машук-КМВ
|0:2
|Спартак-Нальчик
|8 сентября, пятница
|16:00
|Легион
|5:2
|Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 8 тур
|3 сентября, воскресенье
|17:00
|Севастополь
|1:0
|Динамо Ставрополь
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|СКА
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Победа
|0:1
|Динамо-2 Мх
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Астрахань
|1:2
|Машук-КМВ
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Спартак-Нальчик
|0:3
|Легион
|23 июля, воскресенье
|18:00
|Кубань Холдинг
|0:1
|Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 6 тур
|19 августа, суббота
|18:00
|Динамо Ставрополь
|1:4
|Рубин Я
|19 августа, суббота
|18:00
|Севастополь
|0:0
|Дружба
|19 августа, суббота
|17:30
|Астрахань
|0:0
|Спартак-Нальчик
|19 августа, суббота
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:2
|Кубань Холдинг
|19 августа, суббота
|17:00
|Динамо-2 Мх
|0:0
|Легион
|19 августа, суббота
|16:00
|Победа
|2:3
|Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 5 тур
|14 августа, понедельник
|17:00
|Алания-2
|3:3
|Динамо-2 Мх
|13 августа, воскресенье
|18:00
|Дружба
|1:0
|Динамо Ставрополь
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Кубань Холдинг
|7:0
|Севастополь
|13 августа, воскресенье
|16:30
|Спартак-Нальчик
|4:0
|Победа
|13 августа, воскресенье
|16:30
|Легион
|0:1
|Машук-КМВ
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Рубин Я
|1:1
|СКА
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 4 тур
|7 августа, понедельник
|17:00
|Динамо-2 Мх
|1:2
|Спартак-Нальчик
|6 августа, воскресенье
|18:00
|Динамо Ставрополь
|0:1
|Кубань Холдинг
|6 августа, воскресенье
|18:00
|Севастополь
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|6 августа, воскресенье
|17:00
|СКА
|0:1
|Дружба
|6 августа, воскресенье
|17:00
|Машук-КМВ
|5:0
|Алания-2
|6 августа, воскресенье
|16:30
|Победа
|0:1
|Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 3 тур
|29 июля, суббота
|18:00
|Дружба
|2:1
|Рубин Я
|29 июля, суббота
|17:30
|Кубань Холдинг
|1:3
|СКА
|29 июля, суббота
|17:00
|Астрахань
|1:1
|Динамо-2 Мх
|29 июля, суббота
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Динамо Ставрополь
|29 июля, суббота
|17:00
|Алания-2
|1:2
|Легион
|29 июля, суббота
|16:30
|Спартак-Нальчик
|0:1
|Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 2 тур
|23 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо Ставрополь
|0:2
|Севастополь
|23 июля, воскресенье
|17:00
|Динамо-2 Мх
|1:2
|Победа
|23 июля, воскресенье
|17:00
|Машук-КМВ
|3:2
|Астрахань
|23 июля, воскресенье
|17:00
|СКА
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|23 июля, воскресенье
|17:00
|Рубин Я
|1:0
|Кубань Холдинг
|23 июля, воскресенье
|17:00
|Легион
|1:1
|Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 1 тур
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Севастополь
|3:1
|СКА
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Кубань Холдинг
|3:0
|Дружба
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Астрахань
|2:2
|Легион
|16 июля, воскресенье
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Рубин Я
|16 июля, воскресенье
|17:00
|Победа
|0:3
|Машук-КМВ
|16 июля, воскресенье
|16:30
|Спартак-Нальчик
|1:0
|Алания-2
Нет завершенных матчей