Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нефтяник - Севастополь: обзор матча 11 апреля 2026

Нефтяник
11.04.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
0 : 3
Завершен
Севастополь
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтяник
30
Ахмед Давудов
ВР
7
Саид Керимов
ЛЗ
3
Али Акаев
ЛЗ
5
Гаджи Курбанов
ЦЗ
90
Загид Рагимов
ПЗ
19
Abusupyan Akaev
ПЗ
11
Шахбан Магомедов
ЛП
18
Артур Алиев
ЦП
17
Гусейн Караев
ЦП
9
Асилдер Темирсултанов
ПП
19
Ахмед Нурадинов
ЦФ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Севастополь
91
Максим Вертиев
ВР
37
Лев Потапов
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЛЗ
52
Максим Исаев
ПЗ
11
Владислав Гевлич
ПЗ
77
Бекхан Алиев
ЛП
13
Дмитрий Иванов
ЛП
6
Амет Дугу
ЦП
8
Артем Степанович
ПП
25
Зеки Алиев
ПП
9
Станислав Рубан
ЦФ
Главный тренер
Станислав Гудзикевич
Нефтяник
1
Адиль Ремиханов
ЦЗ
17
Магомед Гамзатов
ЦЗ
4
Магомеднур Исаев
ЦЗ
2
Абдулла Зилпукаров
ЦЗ
6
Кагир Салихов
ЦЗ
8
Саид Мирзабеков
ЦЗ
20
Замир Халилов
ЦЗ
13
Ислам Умаров
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
14
Назим Газимагомедов
ЦЗ
12
Абдусалам Абдусаламов
ЦЗ
Севастополь
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
29
Дмитрий Пигулевский
ЦЗ
17
Максим Супрун
ЦЗ
5
Серафим Абзалилов
ЦЗ
88
Ростислав Тыщенко
ЦЗ
44
Леонид Загребельный
ЦЗ
8
Редван Османов
ЦЗ
3-2-4-1
30
Давудов
90
Рагимов
7
Керимов
5
Курбанов
3
Акаев
19
Akaev
11
Магомедов
18
Алиев
17
Караев
9
Темирсултанов
19
Нурадинов
4-5-1
91
Вертиев
11
Гевлич
52
Исаев
37
Потапов
40
Шахтиев
25
Алиев
8
Степанович
77
Алиев
6
Дугу
13
Иванов
9
Рубан
Остались в запасе
Нефтяник
Севастополь
1
Адиль Ремиханов
ЦЗ
17
Магомед Гамзатов
ЦЗ
4
Магомеднур Исаев
ЦЗ
2
Абдулла Зилпукаров
ЦЗ
6
Кагир Салихов
ЦЗ
8
Саид Мирзабеков
ЦЗ
20
Замир Халилов
ЦЗ
13
Ислам Умаров
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
14
Назим Газимагомедов
ЦЗ
12
Абдусалам Абдусаламов
ЦЗ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
29
Дмитрий Пигулевский
ЦЗ
17
Максим Супрун
ЦЗ
5
Серафим Абзалилов
ЦЗ
88
Ростислав Тыщенко
ЦЗ
44
Леонид Загребельный
ЦЗ
8
Редван Османов
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Гудзикевич
Остались в запасе
1
Адиль Ремиханов
ЦЗ
17
Магомед Гамзатов
ЦЗ
4
Магомеднур Исаев
ЦЗ
2
Абдулла Зилпукаров
ЦЗ
6
Кагир Салихов
ЦЗ
8
Саид Мирзабеков
ЦЗ
20
Замир Халилов
ЦЗ
13
Ислам Умаров
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
14
Назим Газимагомедов
ЦЗ
12
Абдусалам Абдусаламов
ЦЗ
Остались в запасе
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
29
Дмитрий Пигулевский
ЦЗ
17
Максим Супрун
ЦЗ
5
Серафим Абзалилов
ЦЗ
88
Ростислав Тыщенко
ЦЗ
44
Леонид Загребельный
ЦЗ
8
Редван Османов
ЦЗ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Главный тренер
Станислав Гудзикевич
Статистика матча Нефтяник - Севастополь
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
13
20
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Нефтяник
Севастополь
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68
7 мая
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
«Победа» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.21 15:42
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Нефтяник
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Севастополь
2 : 1
13.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+