Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шахтер Донецк РФ - Нефтяник: обзор матча 27 июня 2026

Шахтер Донецк РФ
27.06.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
3 : 0
Завершен
Нефтяник
17' И. Гаврильчик 33' А. Орлов 45' В. Хозин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Шахтер Донецк РФ - Нефтяник
Завершен
Замена
Ярослав Максимчук ️️️️➡️️ Андрей Трофимов
79'
Замена
Элвин Талибов ️️️️➡️️ Георгий Махатадзе
79'
77'
Замена
Ахмед Нурадинов ️️️️➡️️ Гаджи Курбанов
77'
Замена
Ислам Умаров ️️️️➡️️ Гаирбег Манапов
Замена
Гамид Джамуев ️️️️➡️️ Илья Гаврильчик
69'
Замена
Руслан Суанов ️️️️➡️️ Антон Орлов
69'
67'
Вторая желтая
Саид Керимов
65'
Замена
Гусейн Караев ️️️️➡️️ Магомед Гамзатов
Замена
Аслан Муталиев ️️️️➡️️ Максим Дегтярёв
47'
47'
Замена
Саид Мирзабеков ️️️️➡️️ Асилдер Темирсултанов
47'
Замена
Кагир Салихов ️️️️➡️️ Назим Газимагомедов
ГОЛ! 3:0! Владимир Хозин
Пас отдал Илья Детенышев
45'
ГОЛ! 2:0! Антон Орлов
Пас отдал Георгий Махатадзе
33'
ГОЛ! 1:0! Илья Гаврильчик
Пас отдал Максим Дегтярёв
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Донецк РФ
54
Адам Шиханматов
ВР
94
Илья Детенышев
ЛЗ
33
Никита Супагин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ПЗ
13
Олег Булатников
ПЗ
19
Илья Гаврильчик
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ЛП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
9
Максим Дегтярёв
ПП
77
Антон Орлов
ПП
91
Андрей Трофимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Алейник
Нефтяник
30
Ахмед Давудов
ВР
4
Магомеднур Исаев
ЛЗ
5
Гаджи Курбанов
ЛЗ
21
Гаирбег Манапов
ЛЗ
2
Абдулла Зилпукаров
ПЗ
14
Назим Газимагомедов
ПЗ
11
Шахбан Магомедов
ПЗ
7
Саид Керимов
ЛП
90
Загид Рагимов
ЦП
17
Магомед Гамзатов
ПП
9
Асилдер Темирсултанов
ЦФ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Шахтер Донецк РФ
23
Семен Романюков
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
30
Ярослав Максимчук
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
18
Гамид Джамуев
ЦЗ
9
Руслан Суанов
ЦЗ
Нефтяник
13
Ислам Умаров
ЦЗ
17
Гусейн Караев
ЦЗ
12
Абдусалам Абдусаламов
ЦЗ
6
Кагир Салихов
ЦЗ
8
Саид Мирзабеков
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
19
Ахмед Нурадинов
ЦЗ
4-5-1
54
Шиханматов
33
Супагин
2
Хозин
94
Детенышев
13
Булатников
8
Карташов
9
Дегтярёв
19
Гаврильчик
21
Махатадзе
77
Орлов
91
Трофимов
3-2-3-1
30
Давудов
14
Газимагомедов
4
Исаев
5
Курбанов
11
Магомедов
21
Манапов
17
Гамзатов
90
Рагимов
7
Керимов
9
Темирсултанов
91
Трофимов
30
Максимчук
30
Максимчук
91
Трофимов
9
Дегтярёв
10
Муталиев
10
Муталиев
9
Дегтярёв
21
Махатадзе
7
Талибов
7
Талибов
21
Махатадзе
19
Гаврильчик
18
Джамуев
18
Джамуев
19
Гаврильчик
77
Орлов
9
Суанов
9
Суанов
77
Орлов
21
Манапов
13
Умаров
13
Умаров
21
Манапов
17
Гамзатов
17
Караев
17
Караев
17
Гамзатов
14
Газимагомедов
6
Салихов
6
Салихов
14
Газимагомедов
9
Темирсултанов
8
Мирзабеков
8
Мирзабеков
9
Темирсултанов
5
Курбанов
19
Нурадинов
19
Нурадинов
5
Курбанов
Остались в запасе
Шахтер Донецк РФ
Нефтяник
23
Семен Романюков
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
12
Абдусалам Абдусаламов
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Остались в запасе
23
Семен Романюков
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
Остались в запасе
12
Абдусалам Абдусаламов
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Статистика матча Шахтер Донецк РФ - Нефтяник
1
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
9
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
0
Информация о матче
Главный судья:
V. Latsviev
Стадион:
Форте Арена
Новости команд
Все
Шахтер Донецк РФ
Нефтяник
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Шахтер Донецк РФ
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+