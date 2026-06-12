13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Шахтер Донецк» и «Дружба».
«Шахтер Донецк»
Донецкий клуб уверенно лидирует в турнирной таблице (28 очков после 11 туров). Команда находится в феноменальной форме: шесть побед подряд, забивает в шести последних матчах. Атака «Шахтера» выглядит разрушительной: в среднем 3.00 гола за последние пять игр (15 голов в пяти встречах). Оборона также действует надeжно, пропуская 1.00 в среднем. В прошлом туре последовал разгром «Астрахани» (3:0). Хозяева являются абсолютными фаворитами.
«Дружба»
Майкопский клуб занимает шестое место и также подходит к матчу в хорошей форме: три победы подряд и три последних матча без пропущенных голов. Оборона гостей выглядит внушительно – 0.60 пропущенных в среднем за пять игр (три гола в пяти матчах). Атака приносит 1.60 гола за игру (восемь голов в пяти встречах). В прошлом туре «Дружба» разгромила ПСК (4:0). Однако класс соперника несопоставим с лидером.
Факты о командах
«Шахтер Донецк»
- 1-е место, 28 очков, лучший бомбардир: Руслан Суанов (5)
- За 5 матчей: 3.00 забито, 1.00 пропущено
- 6 побед подряд
- Забивают в 6 последних матчах
«Дружба»
- 6-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Аркадий Солоп (2)
- За 5 матчей: 1.60 забито, 0.60 пропущено
- 3 победы подряд
- 3 последних матча без пропущенных
Прогноз на матч «Шахтер Донецк» – «Дружба»
«Шахтер» Донецк находится в фантастической атакующей форме и практически не оставляет шансов соперникам в лиге. «Дружба» демонстрирует хорошую оборону, но против лидера с такой результативностью удержать сухие ворота будет крайне сложно. Хозяева обязаны побеждать, и, скорее всего, с разницей минимум в два мяча.
Рекомендованные ставки
- Фора (-1) на «Шахтер Донецк» – коэффициент 1.78
- Тотал голов больше 2.5