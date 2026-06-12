13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Шахтер Донецк» и «Дружба».

«Шахтер Донецк»

Донецкий клуб уверенно лидирует в турнирной таблице (28 очков после 11 туров). Команда находится в феноменальной форме: шесть побед подряд, забивает в шести последних матчах. Атака «Шахтера» выглядит разрушительной: в среднем 3.00 гола за последние пять игр (15 голов в пяти встречах). Оборона также действует надeжно, пропуская 1.00 в среднем. В прошлом туре последовал разгром «Астрахани» (3:0). Хозяева являются абсолютными фаворитами.

«Дружба»

Майкопский клуб занимает шестое место и также подходит к матчу в хорошей форме: три победы подряд и три последних матча без пропущенных голов. Оборона гостей выглядит внушительно – 0.60 пропущенных в среднем за пять игр (три гола в пяти матчах). Атака приносит 1.60 гола за игру (восемь голов в пяти встречах). В прошлом туре «Дружба» разгромила ПСК (4:0). Однако класс соперника несопоставим с лидером.

Факты о командах

«Шахтер Донецк»

1-е место, 28 очков, лучший бомбардир: Руслан Суанов (5)

За 5 матчей: 3.00 забито, 1.00 пропущено

6 побед подряд

Забивают в 6 последних матчах

«Дружба»

6-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Аркадий Солоп (2)

За 5 матчей: 1.60 забито, 0.60 пропущено

3 победы подряд

3 последних матча без пропущенных

Прогноз на матч «Шахтер Донецк» – «Дружба»

«Шахтер» Донецк находится в фантастической атакующей форме и практически не оставляет шансов соперникам в лиге. «Дружба» демонстрирует хорошую оборону, но против лидера с такой результативностью удержать сухие ворота будет крайне сложно. Хозяева обязаны побеждать, и, скорее всего, с разницей минимум в два мяча.

Рекомендованные ставки