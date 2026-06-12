Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78

12 июня 2026 8:55
Шахтер Донецк РФ - Дружба
13 июн. 2026, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Фора (-1) на «Шахтер Донецк»
Сделать ставку

13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Шахтер Донецк» и «Дружба».

«Шахтер Донецк»

Донецкий клуб уверенно лидирует в турнирной таблице (28 очков после 11 туров). Команда находится в феноменальной форме: шесть побед подряд, забивает в шести последних матчах. Атака «Шахтера» выглядит разрушительной: в среднем 3.00 гола за последние пять игр (15 голов в пяти встречах). Оборона также действует надeжно, пропуская 1.00 в среднем. В прошлом туре последовал разгром «Астрахани» (3:0). Хозяева являются абсолютными фаворитами.

«Дружба»

Майкопский клуб занимает шестое место и также подходит к матчу в хорошей форме: три победы подряд и три последних матча без пропущенных голов. Оборона гостей выглядит внушительно – 0.60 пропущенных в среднем за пять игр (три гола в пяти матчах). Атака приносит 1.60 гола за игру (восемь голов в пяти встречах). В прошлом туре «Дружба» разгромила ПСК (4:0). Однако класс соперника несопоставим с лидером.

Факты о командах

«Шахтер Донецк»

  • 1-е место, 28 очков, лучший бомбардир: Руслан Суанов (5)
  • За 5 матчей: 3.00 забито, 1.00 пропущено
  • 6 побед подряд
  • Забивают в 6 последних матчах

«Дружба»

  • 6-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Аркадий Солоп (2)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 0.60 пропущено
  • 3 победы подряд
  • 3 последних матча без пропущенных

Прогноз на матч «Шахтер Донецк» – «Дружба»

«Шахтер» Донецк находится в фантастической атакующей форме и практически не оставляет шансов соперникам в лиге. «Дружба» демонстрирует хорошую оборону, но против лидера с такой результативностью удержать сухие ворота будет крайне сложно. Хозяева обязаны побеждать, и, скорее всего, с разницей минимум в два мяча.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1) на «Шахтер Донецк» – коэффициент 1.78
  • Тотал голов больше 2.5

1.78
Фора (-1) на «Шахтер Донецк»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Дружба Шахтер Донецк РФ
Другие прогнозы
15.06.2026
19:00
1.90
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
Испания - Кабо-Верде
Фора (-2.5) на Испанию
15.06.2026
22:00
1.60
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
Бельгия - Египет
победа Бельгии
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 