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«Кривбасс» – «Левый берег»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027

14 августа 2026 9:38
Кривбасс - Левый берег
15 авг. 2026, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
«Левый берег» не проиграет (Х2)
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Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Левым берегом» пройдет 15 августа в Кривом Роге. Хозяева располагаются на 4-м месте с 3 очками, гости – на 10-й строчке с 1 баллом, но при этом имеют впечатляющую беспроигрышную серию из 14 матчей. «Кривбасс» забивает в 15 последних встречах, однако его защита пропускает в 10 матчах подряд. Встречаются команды с разной формой, но статистика очных встреч говорит в пользу хозяев. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – «Кривбасс», который традиционно силен дома, или «Левый берег», который продолжает свою длительную беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Кривбасса» говорит прежде всего фактор домашнего поля и стабильная атака. Криворожский клуб забивает в 15 последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,80 раза за матч. В очных встречах с «Левым берегом» хозяева также имеют преимущество – две победы в двух последних матчах (4-0 и 1-0). Однако защита команды вызывает серьезные опасения – они пропускают в 10 последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,40 гола. В предыдущем туре «Кривбасс» уступил «Заре» (1-3), а до этого потерпел разгром от «Карпат» (1-4). При такой ненадежной обороне удержать победу над стабильным соперником будет крайне сложно.

«Левый берег» подходит к матчу с феноменальной беспроигрышной серией – команда не проигрывает в 14 последних матчах. В среднем за последние пять игр гости забивают 1,40 гола, а защита пропускает всего 1,00 гола за матч. Кроме того, «Левый берег» забивает в семи из девяти последних матчей. В последнем туре команда сыграла вничью с «Кудровкой» (0-0), а в товарищеских матчах перед сезоном выглядела уверенно: победы над «Харьковом» (2-1) и «Черниговом» (2-1). Хотя «Левый берег» уступает в очных встречах, его текущая форма и надежная игра в обороне делают его серьезным соперником для «Кривбасса», который много пропускает.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Кривбасс» имеет преимущество в истории личных встреч и атакующем потенциале, но его защита слишком уязвима. «Левый берег» стабилен, редко проигрывает и имеет отличную форму. Учитывая, что хозяева пропускают почти в каждом матче, а гости не проигрывают на протяжении длительного времени, «Левый берег» выглядит предпочтительнее.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Кривбасс» имеет преимущество: две победы в двух последних матчах против «Левого берега» (4-0 и 1-0). Однако текущая форма команд кардинально отличается: «Кривбасс» проиграл два последних матча и пропускает в 10 встречах подряд, тогда как «Левый берег» не проигрывает в 14 матчах, стабильно забивает и редко пропускает. Учитывая проблемы хозяев в обороне и длительную серию гостей без поражений, «Левый берег» имеет все шансы как минимум не проиграть.

Личные встречи
Побед - 2 (67%)
Ничьих - 1 (33%)
Побед - 0 (0%)
6
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.33
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кривбасс
4 : 0
07.05.2025
Левый берег
Самая крупная ничья
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Кривбасс
1 : 1
15.08.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Кривбасс
1 : 1
15.08.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кривбасс
4 : 0
07.05.2025
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Левый берег
0 : 1
15.09.2024
Кривбасс

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Левый берег» не проиграет. Гости находятся в отличной форме (14 матчей без поражений), имеют надежную защиту (1,00 пропущенного гола за игру) и стабильно забивают. Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают (2,40 гола за игру) и имеют проблемы в обороне. Учитывая длительную серию «Левого берега» без поражений и слабую защиту «Кривбасса», гости должны как минимум не проиграть. Ставка: «Левый берег» не проиграет (Х2) с коэффициентом 1,85.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Премьер-лиги Украины между «Кривбассом» и «Левым берегом» состоится 15 августа 2026 года в Кривом Роге и начнется в 13-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Кривбасс» – «Левый берег»: смотреть онлайн

1.85
«Левый берег» не проиграет (Х2)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Левый берег Кривбасс
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