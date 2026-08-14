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«Енисей» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

14 августа 2026 8:32
Енисей - КАМАЗ
15 авг. 2026, суббота 12:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Енисея»
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Матч 6-го тура Первой лиги между красноярским «Енисеем» и «КАМАЗом» пройдет 15 августа в Красноярске. Хозяева подходят к игре в отличной форме – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, тогда как гости находятся в глубоком кризисном состоянии и не выигрывают в 11 последних встречах. При этом «Енисей» традиционно уверенно играет против «КАМАЗа» на своем поле, не проигрывая в шести из восьми последних очных матчей. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые продолжат свою победную серию, или гости, которые попытаются прервать свою затяжную безвыигрышную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Енисея» говорит их впечатляющая форма и атакующий потенциал. Красноярский клуб не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола за матч. В очных встречах с «КАМАЗом» на своем поле «Енисей» также имеет преимущество – он не проигрывает в шести из восьми последних матчей против этого соперника. Кроме того, хозяева играют при поддержке родных трибун, где традиционно чувствуют себя уверенно. Однако защита «Енисея» небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола и пропускают в шести из восьми последних матчей, что дает гостям шанс забить.

«КАМАЗ» подходит к матчу в кризисном состоянии. Команда не выигрывает в 11 последних матчах, а ее защита действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,00 гола и пропускают в восьми последних матчах. При этом атака гостей выглядит слабой – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,80 гола, хотя забивают в семи из девяти последних матчей. В предыдущем туре «КАМАЗ» проиграл «Волге Ульяновск» (1-2), а до этого уступил «Ротору» (0-2) и «Нижнему Новгороду» (1-2). Учитывая такие показатели, гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат в Красноярске.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Енисея». Хозяева находятся в хорошей форме, имеют историческое преимущество над соперником и играют на своем поле. «КАМАЗ» же переживает затяжной кризис, редко забивает и много пропускает. Ожидается, что «Енисей» продолжит свою успешную серию и уверенно возьмет три очка.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе «Енисей» имеет преимущество – команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «КАМАЗа» в Красноярске. Текущая форма хозяев также лучше: они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, тогда как гости не выигрывают в 11 последних встречах и много пропускают. Учитывая проблемы «КАМАЗа» в атаке и защите, а также уверенную игру «Енисея» дома, хозяева выглядят явными фаворитами.

Личные встречи
Побед - 6 (35%)
Ничьих - 6 (35%)
Побед - 5 (29%)
15
Забитых мячей
19
0.88
В среднем за матч
1.12
2:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
5 : 0
24.10.2025
Енисей
Самая крупная ничья
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Енисей
2 : 2
15.08.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Енисей
2 : 2
15.08.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Енисей
1 : 0
08.03.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
5 : 0
24.10.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 28 тур
КАМАЗ
0 : 0
13.04.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 1 тур
Енисей
2 : 1
14.07.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 24 тур
КАМАЗ
1 : 1
08.05.2024
Енисей
Россия. Первая лига, 16 тур
Енисей
1 : 0
28.10.2023
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 30 тур
Енисей
2 : 1
06.05.2023
КАМАЗ
Россия. Кубок, 1/16 финала
КАМАЗ
2 : 0
01.11.2022
Енисей
Россия. Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
1 : 0
14.10.2022
Енисей
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
0 : 0
30.04.2022
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 17 тур
КАМАЗ
1 : 1
13.10.2021
Енисей
Россия. ФНЛ, 22 тур
Енисей
2 : 0
21.11.2015
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
0 : 1
27.07.2015
Енисей
Россия. ФНЛ, 46 тур
КАМАЗ
2 : 1
08.05.2012
Енисей
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
2 : 0
01.09.2011
Енисей
Россия. ФНЛ, 6 тур
Енисей
1 : 1
28.04.2011
КАМАЗ
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
39
Андрей Сорокин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
25
Никита Шершов
ЛВ
8
Егор Иванов
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
67
R. Tkachuk
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
18
Артем Попов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Енисей
99
Родион Константинов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
6
Амир Батырев
АП
10
Азер Алиев
ПП
9
Марат Тлехугов
ПВ
КАМАЗ
13
Nazar Rybalchenko
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
79
Виталий Семенов
ОП
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
96
M. Shavel
ЦФ
19
Максим Богданец
ЦФ
3-2-3-2
39
Сорокин
33
Масловский
22
Гюрджан
3
Цесь
8
Иванов
17
Кокоев
25
Шершов
7
Чуканов
87
Мазурин
8
Канаплин
75
Окладников
3-2-3-2
30
Замерец
76
Суханов
67
27
Мануйлов
8
Долгополов
7
Аюкин
28
Султонов
10
Защепкин
37
Воронин
65
Гулько
18
Попов
87
Мазурин
77
Огиенко
77
Огиенко
87
Мазурин
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
7
Чуканов
6
Батырев
6
Батырев
7
Чуканов
33
Масловский
10
Алиев
10
Алиев
33
Масловский
17
Кокоев
9
Тлехугов
9
Тлехугов
17
Кокоев
37
Воронин
79
Семенов
79
Семенов
37
Воронин
8
Долгополов
11
11
8
Долгополов
18
Попов
22
Солодухин
22
Солодухин
18
Попов
28
Султонов
9
Мосейчук
9
Мосейчук
28
Султонов
65
Гулько
19
Богданец
19
Богданец
65
Гулько
Остались в запасе
Енисей
КАМАЗ
99
Родион Константинов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
13
Nazar Rybalchenko
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
53
Александр Дерюгин
АП
96
M. Shavel
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
Остались в запасе
13
Nazar Rybalchenko
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
53
Александр Дерюгин
АП
96
M. Shavel
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Антон Хазов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Енисея». Хозяева находятся в отличной форме (не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей), стабильно забивают и играют на своем поле, где имеют историческое преимущество над «КАМАЗом». Гости, напротив, переживают глубокий кризис (11 матчей без побед), редко забивают и много пропускают. Ожидаем, что «Енисей» продолжит свою беспроигрышную серию и уверенно возьмет три очка. Ставка: победа «Енисея» с коэффициентом 1,85.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Енисеем» и «КАМАЗом» состоится 15 августа 2026 года в Красноярске и начнется в 12-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Енисей» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн

1.85
Победа «Енисея»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Енисей
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