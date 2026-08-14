Матч 6-го тура Первой лиги между красноярским «Енисеем» и «КАМАЗом» пройдет 15 августа в Красноярске. Хозяева подходят к игре в отличной форме – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, тогда как гости находятся в глубоком кризисном состоянии и не выигрывают в 11 последних встречах. При этом «Енисей» традиционно уверенно играет против «КАМАЗа» на своем поле, не проигрывая в шести из восьми последних очных матчей. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые продолжат свою победную серию, или гости, которые попытаются прервать свою затяжную безвыигрышную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Енисея» говорит их впечатляющая форма и атакующий потенциал. Красноярский клуб не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола за матч. В очных встречах с «КАМАЗом» на своем поле «Енисей» также имеет преимущество – он не проигрывает в шести из восьми последних матчей против этого соперника. Кроме того, хозяева играют при поддержке родных трибун, где традиционно чувствуют себя уверенно. Однако защита «Енисея» небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола и пропускают в шести из восьми последних матчей, что дает гостям шанс забить.

«КАМАЗ» подходит к матчу в кризисном состоянии. Команда не выигрывает в 11 последних матчах, а ее защита действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,00 гола и пропускают в восьми последних матчах. При этом атака гостей выглядит слабой – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,80 гола, хотя забивают в семи из девяти последних матчей. В предыдущем туре «КАМАЗ» проиграл «Волге Ульяновск» (1-2), а до этого уступил «Ротору» (0-2) и «Нижнему Новгороду» (1-2). Учитывая такие показатели, гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат в Красноярске.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Енисея». Хозяева находятся в хорошей форме, имеют историческое преимущество над соперником и играют на своем поле. «КАМАЗ» же переживает затяжной кризис, редко забивает и много пропускает. Ожидается, что «Енисей» продолжит свою успешную серию и уверенно возьмет три очка.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе «Енисей» имеет преимущество – команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «КАМАЗа» в Красноярске. Текущая форма хозяев также лучше: они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей, тогда как гости не выигрывают в 11 последних встречах и много пропускают. Учитывая проблемы «КАМАЗа» в атаке и защите, а также уверенную игру «Енисея» дома, хозяева выглядят явными фаворитами.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Енисея». Хозяева находятся в отличной форме (не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей), стабильно забивают и играют на своем поле, где имеют историческое преимущество над «КАМАЗом». Гости, напротив, переживают глубокий кризис (11 матчей без побед), редко забивают и много пропускают. Ожидаем, что «Енисей» продолжит свою беспроигрышную серию и уверенно возьмет три очка. Ставка: победа «Енисея» с коэффициентом 1,85.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Енисеем» и «КАМАЗом» состоится 15 августа 2026 года в Красноярске и начнется в 12-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.