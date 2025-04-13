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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Енисей
КАМАЗ - Енисей: обзор матча 13 апреля 2025
КАМАЗ
13.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Енисей
83'
Желтая карточка
А. Ломакин
Замена
В. Почивалин
️️️️
Р. Аюкин
80'
Замена
Р. Голыбин
️️️️
Ю. Кириллов
80'
Желтая карточка
А. Анисимов
70'
Желтая карточка
А. Гюрджан
64'
Желтая карточка
Р. Аюкин
62'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
М. Султонов
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
27
Ренат Голыбин
АП
Енисей
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
9
Адольф Белем
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
11
Михаил Гайнов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
3-3-2-2
31
Анисимов
19
Тананеев
22
Гюрджан
76
Суханов
7
Аюкин
2
Хубаев
42
Кириллов
11
Апеков
28
Султонов
10
Караев
59
Моторин
3-1-3-3
23
Антипин
25
Эмерсон
96
Рукас
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
17
Зазвонкин
14
Кенфак
75
Окладников
8
Канаплин
7
Чуканов
7
Аюкин
13
Почивалин
13
Почивалин
7
Аюкин
28
Султонов
11
Стародуб
11
Стародуб
28
Султонов
42
Кириллов
27
Голыбин
27
Голыбин
42
Кириллов
Остались в запасе
КАМАЗ
Енисей
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
22
Андрей Солодухин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
Остались в запасе
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча КАМАЗ - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Помощники судьи:
Денис Мирошник (Ставрополь)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Ян Марушко (Самара)
Делегат:
Иван Новиков (Москва)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
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