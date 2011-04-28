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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - КАМАЗ
Енисей - КАМАЗ: обзор матча 28 апреля 2011
Енисей
28.04.2011, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
10'
С. Шарин
45+2'
И. Коронов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - КАМАЗ
+1
Замена
С. Пестряков
️️️️
И. Коронов
Желтая карточка
В. Чадов
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Кобялко
Замена
Б. Киракосян
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
Р. Мустафин
️️️️
М. Сагиров
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Лешонок
Желтая карточка
А. Кренделев
Замена
С. Сердюков
️️️️
А. Друзин
Желтая карточка
А. Гудукин
Замена
С. Гончаров
️️️️
Р. Сурнев
Желтая карточка
И. Коронов
Желтая карточка
И. Ахметзянов
Замена
В. Булат
️️️️
С. Шарин
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Коронов
Желтая карточка
В. Коробкин
Желтая карточка
В. Рыков
ГОЛ! 1:0!
С. Шарин
10'
Желтая карточка
Е. Качан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
22
Александр Ковалев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
8
Сергей Шарин
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
9
Виктор Булат
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
24
Марат Гараев
ЦП
8
Сергей Пестряков
ЦП
11
Рифат Мустафин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
4-4-2
88
Синицын
22
Ковалев
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
9
Лешонок
21
Коробкин
2
Сурнев
8
Шарин
11
Базанов
9
Гаурачс
4-5-1
1
Вавилин
27
Лебамба
4
Гудукин
44
Рыков
88
Ганиев
14
Коронов
77
Ахметзянов
33
Кренделев
30
Друзин
11
Сагиров
22
Кобялко
8
Шарин
9
Булат
9
Булат
8
Шарин
2
Сурнев
11
Гончаров
11
Гончаров
2
Сурнев
9
Гаурачс
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Гаурачс
9
Лешонок
15
Чадов
15
Чадов
9
Лешонок
14
Коронов
8
Пестряков
8
Пестряков
14
Коронов
11
Сагиров
11
Мустафин
11
Мустафин
11
Сагиров
22
Кобялко
20
Кожанов
20
Кожанов
22
Кобялко
30
Друзин
29
Сердюков
29
Сердюков
30
Друзин
Остались в запасе
Енисей
КАМАЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
24
Марат Гараев
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
1
Илья Ильин
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Остались в запасе
24
Марат Гараев
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Енисей - КАМАЗ
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Центральный
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