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    Сергей Сердюков

    Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Сердюков
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ипатово
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 апреля 1981 (41 год)
    Рост 193
    Вес 88
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