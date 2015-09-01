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    Сергей Сердюков - статистика

    Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Сердюков
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ипатово
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 апреля 1981 (41 год)
    Рост 193
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 16 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    01.11.2015 1' -90' Дружба (Майкоп) 0:3 Динамо (Ставрополь)
    72'
    25.10.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    11.10.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 3:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    05.10.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    28.09.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    21.09.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    14.09.2015 1' -89' Динамо (Ставрополь) 1:0 Ангушт (Назрань)
    07.09.2015 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    01.09.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 1:2 Динамо (Ставрополь)
    22.08.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    18.08.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:2 Динамо (Ставрополь)
    12.08.2015 1' -87' Динамо (Ставрополь) 3:1 Дружба (Майкоп)
    04.08.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    28.07.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Терек-2 (Грозный)
    20.07.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 2:1 Динамо (Ставрополь)
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