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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Енисей
КАМАЗ - Енисей: обзор матча 14 октября 2022
КАМАЗ
14.10.2022, пятница, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
4'
И. Бадртдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Енисей
Замена
А. Сикоев
️️️️
З. Тарасенко
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
А. Арустамян
89'
Замена
Н. Марков
️️️️
А. Масловский
Желтая карточка
А. Мамин
82'
Замена
С. Серченков
️️️️
А. Гаглоев
79'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
В. Бабаев
78'
77'
Желтая карточка
О. Ланин
74'
Замена
А. Арустамян
️️️️
А. Саная
Замена
И. Голятов
️️️️
Д. Шамкин
72'
Желтая карточка
А. Гаглоев
57'
45'
+1
Желтая карточка
Е. Иванов
24'
Замена
И. Умаев
️️️️
Н. Глушков
ГОЛ! 1:0!
И. Бадртдинов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
8
Захар Тарасенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
3-1-3-3
71
Мамин
17
Пальцев
91
Куликов
20
Полюткин
87
Исик
97
Таликин
7
Аюкин
11
Гаглоев
11
Бабаев
19
Бадртдинов
8
Шамкин
4-1-2-1-2
23
Антипин
33
Масловский
13
Бардыбахин
33
Феррейра
2
Кичин
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
32
Саная
75
Окладников
11
Бабаев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
11
Бабаев
11
Гаглоев
8
Серченков
8
Серченков
11
Гаглоев
8
Шамкин
17
Голятов
17
Голятов
8
Шамкин
Тарасенко
70
Сикоев
70
Сикоев
Тарасенко
33
Масловский
13
Марков
13
Марков
33
Масловский
32
Саная
70
Арустамян
70
Арустамян
32
Саная
19
Глушков
10
Умаев
10
Умаев
19
Глушков
Остались в запасе
КАМАЗ
Енисей
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча КАМАЗ - Енисей
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев (Грозный)
Владимир Миневич (Смоленск)
Резервный судья:
Павел Лысенко (Йошкар-Ола)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Олег Соколов (Калининград)
Стадион:
КАМАЗ
Где смотреть матч:
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