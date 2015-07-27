Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Енисей
КАМАЗ - Енисей: обзор матча 27 июля 2015
КАМАЗ
27.07.2015, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
30'
И. Гультяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Енисей
90'
+1
Замена
А. Скворцов
️️️️
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
К. Суслов
88'
88'
Замена
С. Юсифов
️️️️
В. Лешонок
Замена
Н. Родионов
️️️️
Д. Чушъялов
85'
Замена
О. Поляков
️️️️
Д. Маскаев
83'
77'
Желтая карточка
В. Галыш
Замена
М. Пименов
️️️️
С. Волосян
76'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
С. Федотов
76'
Желтая карточка
Е. Шляков
55'
55'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Исаев
Желтая карточка
С. Федотов
47'
30'
ГОЛ! 0:1!
И. Гультяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
17
Сергей Волосян
ЦЗ
94
Владимир Клонцак
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
КАМАЗ
13
Валерий Ионин
ВР
17
Артур Газданов
ЛВ
30
Денис Арлашин
ЦП
33
Никита Родионов
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
13
Самир Юсифов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-3-2-1
77
Москвин
17
Волосян
94
Клонцак
91
Суслов
88
Ганиев
14
Чушъялов
8
Федотов
12
Маскаев
42
Кириллов
14
Барсов
3-3-2-1-1
88
Шелия
80
Климов
23
Васильев
80
Качан
35
Гультяев
10
Исаев
22
Шабаев
8
Иванов
9
Лешонок
88
Галыш
81
Низамутдинов
8
Федотов
30
Арлашин
30
Арлашин
8
Федотов
14
Чушъялов
33
Родионов
33
Родионов
14
Чушъялов
12
Маскаев
90
Поляков
90
Поляков
12
Маскаев
17
Волосян
14
Пименов
14
Пименов
17
Волосян
9
Лешонок
13
Юсифов
13
Юсифов
9
Лешонок
81
Низамутдинов
92
Скворцов
92
Скворцов
81
Низамутдинов
10
Исаев
23
Лескано
23
Лескано
10
Исаев
Остались в запасе
КАМАЗ
Енисей
13
Валерий Ионин
ВР
17
Артур Газданов
ЛВ
9
Павел Сафронов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Михаил Опарин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Остались в запасе
13
Валерий Ионин
ВР
17
Артур Газданов
ЛВ
9
Павел Сафронов
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча КАМАЗ - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
КАМАЗ
Новости команд
Все
КАМАЗ
Енисей
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+