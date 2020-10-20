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    Алексей Ивахов

    Тренер
    Имя Алексей
    Фамилия Ивахов
    Команда Новокузнецк
    Гражданство Россия
    Дата рождения 27 июля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Енисей 7 2 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.07.2015 Енисей 0 : 1 Волга
    15.07.2015 Сибирь 1 : 0 Енисей
    20.07.2015 Енисей 1 : 1 Балтика
    27.07.2015 КАМАЗ 0 : 1 Енисей
    03.08.2015 Енисей 0 : 4 Спартак-2
    10.08.2015 Факел 0 : 1 Енисей
    17.08.2015 Байкал 1 : 0 Енисей
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