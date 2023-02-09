«Енисей» сменил отель в Турции после землетрясения

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал о переезде команды в другой отель в Анталье.

Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

Погибли более 12 тысяч человек, почти 63 тысячи получили ранения.

«Я провел инструктаж, дал инструкции команде. Мы переехали в другой отель после этих событий и попросили изучить футболистов аварийные выходы.

Чтобы вещи и паспорта всегда были наготове. В Анталье особо ничего не ощущалось, но никто не знает, где может все случиться в следующий раз.

Здесь никакой паники нет, только горе у турецких людей. Мы на данный момент продолжаем тренироваться в штатном режиме», – заявил Ивахов.

«Енисей» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в Первой лиге.

Команда набрала 34 очка в 20 турах.

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