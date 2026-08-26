Игрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче

Полузащитник Дмитрий Кучугура перешел из «Краснодара» в «Велес».
Московский клуб объявинл о его переходе за день до домашнего матча 8-го тура Первой лиги с «Арсеналом» (2:0).
В нем Кучугура вышел на замену на 76-й минуте и забил гол на 90+3-й.
21-летний хавбек сыграл 2 официальных матча за первую команду «Краснодара».
- Прошлый сезон он провел в «Нефтехимике» на правах аренды, где в 15 встречах отметился 1 ассиистом.
- На счету Кучугуры 5 матчей, 3 гола и 2 ассиста за молодежную сборную России.
- «Велес» занимает 2-е место в Первой лиге с 18 очками после 8 туров.
Источник: официальный сайт «Велеса»