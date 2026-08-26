Игрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче

Полузащитник Дмитрий Кучугура перешел из «Краснодара» в «Велес».

Московский клуб объявинл о его переходе за день до домашнего матча 8-го тура Первой лиги с «Арсеналом» (2:0).

В нем Кучугура вышел на замену на 76-й минуте и забил гол на 90+3-й.

21-летний хавбек сыграл 2 официальных матча за первую команду «Краснодара».