Ивахов: «Енисей» – это бренд. Готовим тренеров для РПЛ»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов ответил на вопросы о красноярском клубе.

«Смена должности? Побывав директором и тренером, понял, что интереснее быть футболистом.

«Енисей» подготовил за год двух тренеров для РПЛ? Наш спортивный директор Антон Евменов умеет находить перспективных тренеров.

«Енисей» – это уже бренд. Готовим тренеров для Премьер-лиги. Пора выходить туда и всем вместе.

Готовы ли мы к РПЛ по финансовому аспекту? Нефтяной вышки у нас нет, но красноярский край может позволить себе иметь команду РПЛ.

Подписали контракт с крупной компанией, презентацию сделаем перед рестартом сезона, и многих удивим», – рассказал Ивахов.

«Енисей» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в Первой лиге.

Команда набрала 34 очка в 20 турах.

Летом тренер Вадим Гаранин переходил в «Сочи», зимой – Артем Горлов ушел в «Пари НН».

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