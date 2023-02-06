Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ивахов: «Енисей» – это бренд. Готовим тренеров для РПЛ»

    Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов ответил на вопросы о красноярском клубе.

    «Смена должности? Побывав директором и тренером, понял, что интереснее быть футболистом.

    «Енисей» подготовил за год двух тренеров для РПЛ? Наш спортивный директор Антон Евменов умеет находить перспективных тренеров.

    «Енисей» – это уже бренд. Готовим тренеров для Премьер-лиги. Пора выходить туда и всем вместе.

    Готовы ли мы к РПЛ по финансовому аспекту? Нефтяной вышки у нас нет, но красноярский край может позволить себе иметь команду РПЛ.

    Подписали контракт с крупной компанией, презентацию сделаем перед рестартом сезона, и многих удивим», – рассказал Ивахов.

    • «Енисей» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в Первой лиге.
    • Команда набрала 34 очка в 20 турах.
    • Летом тренер Вадим Гаранин переходил в «Сочи», зимой – Артем Горлов ушел в «Пари НН».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала 4
    «Енисей» потребует 10 тысяч евро от румынского клуба за отмену матча
    Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны 1
    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11