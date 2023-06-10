Тренер «Енисея»: «Нас технично не пустили в РПЛ, выставив дураками»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов дал комментарий после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Факела» (0:2).

За 3 минуты до старта матча стало известно, что по техническим причинам не будет работать VAR.

«Факел» забил победный мяч с пенальти.

«Енисей» не был в РПЛ 4 года.

«Выиграть в таком прекрасном городе, как Воронеж, на таком прекрасном поле, с такими прекрасными болельщиками при таком судействе невозможно. Не смогла бы это сделать даже «Барселона», готов поспорить с вами на коробку сока.

Самое неприятное, когда из людей делают дураков. Все все понимают. Сегодня нас технично не пустили в РПЛ», – сказал Ивахов в эфире «Матч ТВ».

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