Тренер «Енисея»: «Нас технично не пустили в РПЛ, выставив дураками»

Я первый тайм не смог посмотреть. Только второй.
По второму тайму я как-то не понял: А КАК VAR помог бы Енисею переиграть Факел у него дома? Что, лучше воронежцев взаимодействовали на поле, больше двигались и создавали моментов? Или весь сыр-бор из-за эпизода со Свиновым в штрафной Факела, когда вратарь, прыгая за мячом, до него не дотянулся???
Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов дал комментарий после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Факела» (0:2).
- За 3 минуты до старта матча стало известно, что по техническим причинам не будет работать VAR.
- «Факел» забил победный мяч с пенальти.
- «Енисей» не был в РПЛ 4 года.
«Выиграть в таком прекрасном городе, как Воронеж, на таком прекрасном поле, с такими прекрасными болельщиками при таком судействе невозможно. Не смогла бы это сделать даже «Барселона», готов поспорить с вами на коробку сока.
Самое неприятное, когда из людей делают дураков. Все все понимают. Сегодня нас технично не пустили в РПЛ», – сказал Ивахов в эфире «Матч ТВ».