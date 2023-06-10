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    • Тренер «Енисея»: «Нас технично не пустили в РПЛ, выставив дураками»

    Тренер «Енисея»: «Нас технично не пустили в РПЛ, выставив дураками»

    Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов дал комментарий после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Факела» (0:2).

    • За 3 минуты до старта матча стало известно, что по техническим причинам не будет работать VAR.
    • «Факел» забил победный мяч с пенальти.
    • «Енисей» не был в РПЛ 4 года.

    «Выиграть в таком прекрасном городе, как Воронеж, на таком прекрасном поле, с такими прекрасными болельщиками при таком судействе невозможно. Не смогла бы это сделать даже «Барселона», готов поспорить с вами на коробку сока.

    Самое неприятное, когда из людей делают дураков. Все все понимают. Сегодня нас технично не пустили в РПЛ», – сказал Ивахов в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21589

      derrik2000 48 минут назад

      Я первый тайм не смог посмотреть. Только второй.
      По второму тайму я как-то не понял: А КАК VAR помог бы Енисею переиграть Факел у него дома? Что, лучше воронежцев взаимодействовали на поле, больше двигались и создавали моментов? Или весь сыр-бор из-за эпизода со Свиновым в штрафной Факела, когда вратарь, прыгая за мячом, до него не дотянулся???

      0
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      Рейтинг: +12719

      Вомбат 1 час назад

      А выиграть в таком прекрасном городе, как Красноярск, в таком прекрасном манеже что помешало? То, что прекрасные местные болельщики туда не помещаются? Почему тогда было не сыграть на стадионе? Вряд ли кто-то поверит, что и в том матче судья помогал Факелу. Этого точно не было.

      4
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      Рейтинг: +156

      witalik 1 час назад

      В Красноярске есть один "ЕНИСЕЙ" - хоккей с мячом. Даже регби рядом не стояло... С вас хватит: один город - одна команда... А Ломановы - папа и сын, великие!!! У нас в Горьком их знают!!!

      0
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      Рейтинг: +1908

      Fialet > witalik 1 час назад

      А в Горьком есть хоккейное Торпедо. Гоните нахер Пари НН.

      0
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      Рейтинг: +17675

      Garrincha58 1 час назад

      заговоррррр! а кому охота летать в Красноярск

      0
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      Рейтинг: +1446

      Taps 1 час назад

      Глупости тренер говорит.
      Не дорос ...

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      Рейтинг: +156

      witalik > Taps 1 час назад

      Факел просто переиграл Енисей. Тренер - дебил, надо уметь проигрывать, чмошник пальцем деланный....

      2
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      Рейтинг: +45

      Пингвины Антарктиды 2 часа назад

      Так надо пободаться с РФС

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