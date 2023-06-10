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  • Тренер «Енисея»: «Нас технично не пустили в РПЛ, выставив дураками»

Тренер «Енисея»: «Нас технично не пустили в РПЛ, выставив дураками»

10 июня 2023, 20:19
11

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов дал комментарий после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Факела» (0:2).

  • За 3 минуты до старта матча стало известно, что по техническим причинам не будет работать VAR.
  • «Факел» забил победный мяч с пенальти.
  • «Енисей» не был в РПЛ 4 года.

«Выиграть в таком прекрасном городе, как Воронеж, на таком прекрасном поле, с такими прекрасными болельщиками при таком судействе невозможно. Не смогла бы это сделать даже «Барселона», готов поспорить с вами на коробку сока.

Самое неприятное, когда из людей делают дураков. Все все понимают. Сегодня нас технично не пустили в РПЛ», – сказал Ивахов в эфире «Матч ТВ».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Енисей Факел Ивахов Алексей
Комментарии (11)
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Пингвины Антарктиды
1686418833
Так надо пободаться с РФС
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Taps
1686419638
Глупости тренер говорит. Не дорос ...
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Garrincha58
1686420071
заговоррррр! а кому охота летать в Красноярск
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witalik
1686420197
В Красноярске есть один "ЕНИСЕЙ" - хоккей с мячом. Даже регби рядом не стояло... С вас хватит: один город - одна команда... А Ломановы - папа и сын, великие!!! У нас в Горьком их знают!!!
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Вомбат
1686420590
А выиграть в таком прекрасном городе, как Красноярск, в таком прекрасном манеже что помешало? То, что прекрасные местные болельщики туда не помещаются? Почему тогда было не сыграть на стадионе? Вряд ли кто-то поверит, что и в том матче судья помогал Факелу. Этого точно не было.
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derrik2000
1686423442
Я первый тайм не смог посмотреть. Только второй. По второму тайму я как-то не понял: А КАК VAR помог бы Енисею переиграть Факел у него дома? Что, лучше воронежцев взаимодействовали на поле, больше двигались и создавали моментов? Или весь сыр-бор из-за эпизода со Свиновым в штрафной Факела, когда вратарь, прыгая за мячом, до него не дотянулся???
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gambler35
1686429124
А вы думали, что вы-самые умные, играя со всеми в своем спортзале?
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bashnat013
1686459651
В Астрахани биатлон не проводят да и хоккей с мячом тоже почему в Красноярске должен быть большой футбол?Играйте в миньку в своем спортзале
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