Директор «Енисея»: «Обыграть «Спартак» с разницей в четыре мяча? В спорте реально все»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в элитном раунде Кубка России.

«Чтобы занять первое место в группе, «Енисей» должен обыграть «Спартак» с разницей в четыре мяча. Возможно ли? В спорте реально все. Мы понимаем, что в «Спартаке» нет слабых футболистов, и поэтому без разницы – играть против основного состава или тех, кто имеет мало игрового времени. Мы ориентируемся на себя. Слава богу, наша команда находится в боевом составе за исключением двух-трех человек с небольшими повреждениями.

Часть команды была две недели на карантине и не могла тренироваться, другая переболела коронавирусом. И сил это не придает. При этом уже прошло несколько матчей, команда набирала форму, не всегда показывала тот результат, который мы ждали. Последние игры показали, что «Енисей» находится в хороших кондициях. Надеемся, что в отдельно взятом матче мы сможем победить с нужным счетом. Приложим все усилия, чтобы показать хороший футбол для болельщиков», – цитирует Ивахова «Р-Спорт».