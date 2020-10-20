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    Директор «Енисея»: «Обыграть «Спартак» с разницей в четыре мяча? В спорте реально все»

    Директор «Енисея» Алексей Ивахов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в элитном раунде Кубка России.

    «Чтобы занять первое место в группе, «Енисей» должен обыграть «Спартак» с разницей в четыре мяча. Возможно ли? В спорте реально все. Мы понимаем, что в «Спартаке» нет слабых футболистов, и поэтому без разницы – играть против основного состава или тех, кто имеет мало игрового времени. Мы ориентируемся на себя. Слава богу, наша команда находится в боевом составе за исключением двух-трех человек с небольшими повреждениями.

    Часть команды была две недели на карантине и не могла тренироваться, другая переболела коронавирусом. И сил это не придает. При этом уже прошло несколько матчей, команда набирала форму, не всегда показывала тот результат, который мы ждали. Последние игры показали, что «Енисей» находится в хороших кондициях. Надеемся, что в отдельно взятом матче мы сможем победить с нужным счетом. Приложим все усилия, чтобы показать хороший футбол для болельщиков», – цитирует Ивахова «Р-Спорт».

    • «Енисей» сыграет со «Спартаком» в среду, 21 октября.
    • «Спартак», набрав 3 очка, лидирует в группе. На счету «Енисея» 0 очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии18
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      Рейтинг: +4821

      nik55 21 минуту назад

      Алексей Ивахов ты когда это говорил был трезвый ?

      0
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      Рейтинг: +2098

      Аид666 36 минут назад

      После того как просрали Родине 3-0 - делать такие заявления?... Я бы человеку справку с Курчатова выписал...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11683

      Garrincha58 1 час назад

      Мозеса не будет тогда может и выиграют краснояцы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4838

      порт 1 час назад

      Кто то в ЛЧ играет, кто то в ЛЕ, ну а кто то и Кубке России пыжится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +105

      Рыжий бес 1 час назад

      Выскажу своё мнение(пускай не правильное),но не нужен этот кубок для команд из РПЛ,,,играют они там так просто на ********** смотреть противно,,,,

      0
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      Рейтинг: +2175

      Puddle 1 час назад

      Да даже если по пенальти выиграют, визгу будет от южных морей до полярного края

      2
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      Рейтинг: +3964

      NewLife > Puddle 56 минут назад

      Когда у тебя течка, ты лучше здесь не появляйся, а то воняешь.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Puddle > NewLife 52 минуты назад

      Если ты течку унюхал, тебе не ко мне. Есть у тебя кореш "afw13", тут мимо пробегал. Гы-гы-гы

      1
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      Рейтинг: +38

      Dob13 > NewLife 48 минут назад

      У него на новость про Спартак, как у кобеля на течку реакция....

      0
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      Рейтинг: +14658

      silver29 1 час назад

      Кто этот Енисей ? из немецкой или английской лиги ?

      0
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      Рейтинг: +149

      Игорь1980 > silver29 1 час назад

      Ты из какого города?

      1
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      Рейтинг: +14658

      silver29 > Игорь1980 36 минут назад

      А ты мальчик или девочка ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2218

      lordmrv > silver29 13 минут назад

      не реагируй, недавно он тут, к шуткам не привык)))

      0
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      Рейтинг: +14658

      silver29 > lordmrv 11 минут назад

      Так видимо он попутал с хоккеем с мячом, там Ломанов-старший тоже гоношится но Енисей реально играет )))

      0
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      Рейтинг: +3964

      NewLife 1 час назад

      Мечты сбываются только у Газпрома при коррумпированном судействе. Но и вам мечтать не вредно, чем больше будете сопротивляться, тем интереснее.

      2
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      Рейтинг: +9375

      alarm 2 часа назад

      в свиней и больше влезает. цска/зенит/ливер подтвердят

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      Рейтинг: +1626

      ФК Пупсик > alarm 1 час назад

      И рапид

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      Рейтинг: +38

      Dob13 > alarm 50 минут назад

      так ты не ответил, за что ты так Спартак ненавидишь? Кто тебя обидел?

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