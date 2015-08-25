Ивахов уверен, что «Енисей» сможет прибавить

Главный тренер красноярского «Енисея» Алексей Ивахов подтвердил наличие проблем со здоровьем, а также заверил, что турнирное положение его коллектива скоро поправится.

– С тренерского мостика я никуда не уходил, – приводит слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко. – Командой занимаются мои помощники, а я сам пока на больничном.

– Ранее сообщалось, что вам потребуется операция. Сейчас угроза здоровью миновала?

– Я нахожусь сейчас в больнице и могу сказать, что ничего страшного со мной не происходит. Операция? Тут не могу загадывать, время покажет.

– Когда вы сможете уже вернуться к исполнению своих обязанностей?

– Еще раз повторюсь, что загадывать тяжело. Давайте пока обойдемся без каких-либо временных рамок, так как точный диагноз мне пока не поставлен.

– Можно ли сказать, что футболисты «Енисея» поддержали вас в трудной ситуации, и обыграли крепкий коллектив «Зенита-2»?

– Знаете, сейчас в ФНЛ плохих команд вообще нет, так что никого со счетов сбрасывать не стоит.

– Удастся ли команде оперативно исправиться за не столь удачный старт сезона?

– Вы посмотрите, какая турнирная таблица сейчас в лиге. Стоит учитывать и тот факт, насколько быстро хорошие футболисты смогут стать полноценной командой. Я верю и знаю, что «Енисей» поднимется повыше в турнирной таблице. Нужно только время. У «Тосно», «Волгаря», «Шинника», которые претендуют на место, как минимум, в зоне стыков, ситуация тоже не очень радужная. Не нужно делать поспешных выводов.

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