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    Бывший главный тренер «Енисея» Ивахов вернулся в клуб на должность директора

    В министерстве спорта по Красноярскому краю сообщили, что новым директором «Енисея» назначен бывший главный тренер клуба Алексей Ивахов.

    «Директором футбольного клуба «Енисей» назначен Алексей Ивахов», – сказали в министерстве.

    • Ранее Денис Рубцов покинул пост директора «Енисея», который занимал с лета 2016 года. При его руководстве красноярская команда пробилась в РПЛ по итогам сезона-2017/18.
    • Ивахов был уволен с поста главного тренера красноярского клуба в октябре 2015 года, на этой должности он проработал пять месяцев.

    Источник: «Р-Спорт»

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