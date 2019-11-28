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  • Бывший главный тренер «Енисея» Ивахов вернулся в клуб на должность директора

Бывший главный тренер «Енисея» Ивахов вернулся в клуб на должность директора

28 ноября 2019, 13:53

В министерстве спорта по Красноярскому краю сообщили, что новым директором «Енисея» назначен бывший главный тренер клуба Алексей Ивахов.

«Директором футбольного клуба «Енисей» назначен Алексей Ивахов», – сказали в министерстве.

  • Ранее Денис Рубцов покинул пост директора «Енисея», который занимал с лета 2016 года. При его руководстве красноярская команда пробилась в РПЛ по итогам сезона-2017/18.
  • Ивахов был уволен с поста главного тренера красноярского клуба в октябре 2015 года, на этой должности он проработал пять месяцев.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Енисей Ивахов Алексей
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