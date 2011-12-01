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    Михаил Пименов

    Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Александрович
    Фамилия Пименов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 179
    Вес 73
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