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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - КАМАЗ
Тосно - КАМАЗ: обзор матча 25 октября 2015
Тосно
25.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 2
Завершен
КАМАЗ
90+1'
В. Ильин (П)
37'
О. Поляков
47'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - КАМАЗ
90'
+2
Желтая карточка
М. Пименов
90'
+2
Замена
М. Пименов
️️️️
Г. Рухаиа
90'
+2
Замена
И. Ганиев
️️️️
Р. Акбашев
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Ильин
90'
+1
83'
Замена
М. Барсов
️️️️
С. Давыдов
75'
Замена
А. Газданов
️️️️
О. Поляков
Замена
С. Причиненко
️️️️
А. Бочков
71'
Замена
И. Михалев
️️️️
П. Голышев
58'
Замена
В. Ильин
️️️️
Р. Мухаметшин
50'
47'
ГОЛ! 0:2!
Р. Акбашев
Замена
Д. Прошин
️️️️
М. Ковальчик
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
О. Поляков
Желтая карточка
М. Смирнов
4'
3'
Желтая карточка
Р. Акбашев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Евгений Кобозев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Денис Лаптев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
КАМАЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
30
Денис Арлашин
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
4-1-3-2
1
Кобозев
2
Аравин
40
Тимошин
25
Смирнов
5
Ковальчик
25
Бочков
9
Мухаметшин
8
Чиркин
4
Астафьев
72
Голышев
10
Лаптев
4-5-1
16
Агапов
27
Лебамба
91
Суслов
36
Грачев
22
Сахневич
4
Рухаиа
90
Поляков
99
Акбашев
42
Кириллов
2
Хубаев
10
Давыдов
5
Ковальчик
14
Прошин
14
Прошин
5
Ковальчик
25
Бочков
23
Причиненко
23
Причиненко
25
Бочков
9
Мухаметшин
98
Ильин
98
Ильин
9
Мухаметшин
72
Голышев
39
Михалев
39
Михалев
72
Голышев
90
Поляков
17
Газданов
17
Газданов
90
Поляков
99
Акбашев
88
Ганиев
88
Ганиев
99
Акбашев
4
Рухаиа
14
Пименов
14
Пименов
4
Рухаиа
10
Давыдов
14
Барсов
14
Барсов
10
Давыдов
Остались в запасе
Тосно
КАМАЗ
1
Эдуард Байчора
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
30
Денис Арлашин
ЦП
77
Артем Москвин
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
30
Денис Арлашин
ЦП
77
Артем Москвин
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Тосно - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
МСА Петровский
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