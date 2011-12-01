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    Александр Агапов

    #16 | Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Агапов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 февраля 1982 (41 год)
    Рост 195
    Вес 92
    Стоимость:
    € 150
    тыс
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