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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - КАМАЗ
Балтика - КАМАЗ: обзор матча 14 сентября 2015
Балтика
14.09.2015, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 2
Завершен
КАМАЗ
24'
А. Макарчук
74'
А. Газданов
82'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - КАМАЗ
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
О. Ланин
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
Р. Акбашев
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Газданов
Желтая карточка
В. Земченков
73'
72'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
М. Пименов
Замена
А. Алексеев
️️️️
Г. Постаногов
71'
65'
Замена
П. Сафронов
️️️️
А. Гошоков
59'
Замена
А. Газданов
️️️️
А. Килин
Желтая карточка
О. Ланин
46'
Замена
В. Земченков
️️️️
А. Сердюк
46'
Замена
М. Волков
️️️️
Н. Глушков
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Килин
33'
Желтая карточка
М. Пименов
32'
Замена
С. Волосян
️️️️
А. Сахневич
ГОЛ! 1:0!
А. Макарчук
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
18
Антон Килин
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Максим Волков
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
17
Сергей Волосян
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Павел Сафронов
ЦФ
4-2-2-2
1
Рогачев
17
Макарчук
39
Цуканов
4
Овсиенко
68
Запрудских
64
Ланин
8
Цимбал
93
Каленкович
47
Глушков
76
Постаногов
7
Сердюк
4-3-1-2
1
Павлов
22
Сахневич
27
Лебамба
36
Грачев
88
Ганиев
4
Рухаиа
42
Кириллов
14
Пименов
18
Килин
19
Гошоков
14
Барсов
76
Постаногов
22
Алексеев
22
Алексеев
76
Постаногов
7
Сердюк
23
Земченков
23
Земченков
7
Сердюк
64
Ланин
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
64
Ланин
47
Глушков
33
Волков
33
Волков
47
Глушков
14
Пименов
99
Акбашев
99
Акбашев
14
Пименов
19
Гошоков
9
Сафронов
9
Сафронов
19
Гошоков
18
Килин
17
Газданов
17
Газданов
18
Килин
22
Сахневич
17
Волосян
17
Волосян
22
Сахневич
Остались в запасе
Балтика
КАМАЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
2
Давид Хубаев
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
16
Михаил Барановский
ВР
Остались в запасе
2
Давид Хубаев
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Балтика - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Балтика
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