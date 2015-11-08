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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - КАМАЗ
Шинник - КАМАЗ: обзор матча 08 ноября 2015
Шинник
08.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 2
Завершен
КАМАЗ
11'
Р. Акбашев
20'
С. Давыдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - КАМАЗ
90'
Замена
Л. Адамс
️️️️
Р. Акбашев
76'
Замена
А. Газданов
️️️️
О. Поляков
75'
Замена
М. Павлов
️️️️
А. Агапов
Желтая карточка
М. Земсков
67'
Замена
А. Павленко
️️️️
В. Сиротов
67'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Мязин
64'
Замена
Э. Булия
️️️️
Н. Маляров
58'
55'
Желтая карточка
Р. Акбашев
41'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
23'
Замена
М. Барсов
️️️️
С. Давыдов
20'
ГОЛ! 0:2!
С. Давыдов
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Акбашев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
9
Артем Митасов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
8
Михаил Земсков
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
90
Олег Поляков
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
14
Михаил Пименов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
3-4-1-2
16
Яшин
15
Цховребов
33
Ламанж
97
Ятченко
20
Войдель
9
Митасов
7
Маляров
37
Сиротов
92
Щадин
87
Мязин
8
Земсков
3-2-4-1
16
Агапов
27
Лебамба
91
Суслов
36
Грачев
22
Сахневич
88
Ганиев
4
Рухаиа
99
Акбашев
2
Хубаев
90
Поляков
10
Давыдов
37
Сиротов
8
Павленко
8
Павленко
37
Сиротов
7
Маляров
91
Булия
91
Булия
7
Маляров
87
Мязин
0
Малоян
0
Малоян
87
Мязин
90
Поляков
17
Газданов
17
Газданов
90
Поляков
99
Акбашев
33
Адамс
33
Адамс
99
Акбашев
16
Агапов
1
Павлов
1
Павлов
16
Агапов
10
Давыдов
14
Барсов
14
Барсов
10
Давыдов
Остались в запасе
Шинник
КАМАЗ
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
55
Евгений Шляков
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
Остались в запасе
55
Евгений Шляков
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Шинник - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Шинник
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