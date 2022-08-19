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    Сергей Давыдов

    Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Давыдов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июля 1985 (37 лет)
    Рост 188
    Вес 85
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