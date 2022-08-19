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    Давыдов: «Игроков «Чертаново» надо связать и сбросить всю команду в Москва-реку»

    Бывший нападающий «Рубина» и «Динамо» Сергей Давыдов, выступающий за медийную команду «Броук Бойз», резко высказался о «Чертаново» из-за поражения команды от 2DROTS в Кубке России.

    «Чертаново»? Их вообще надо связать всех и утопить, сбросить всю команду в Москва-реку», – сказал Давыдов в эфире «Матч ТВ».

    • 2DROTS разгромил «Чертаново» со счетом 3:0.
    • Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.
    • Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».
    • 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

    За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Сегодня, 11:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7478

      серега кашин 1 минуту назад

      да молодые парни из чертаново только начинают играть , а в ваших медийных клубах играют игроки которые выступали на высшемиуровне так что помолчали бы лучше

      0
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      Рейтинг: +5067

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Писали бы лучше об успехах детского футбольного спорта. А что там не очень трезвые дяди наговорили вокруг предельно проходного матча распиарили как центральную тему.

      1
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      Рейтинг: +65811

      portero 2 часа назад

      Как он жесток, а к себе такие санкции примерит????

      2
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      Рейтинг: +450

      Снег 2 часа назад

      Конечно, Великий футболист(( В Рубине 4 !!! сезона - 20 матчей, в Динамо - 8 матчей...Оставался бы в Волгаре или Кубани - там получалось неплохо. Больше одного сезона нигде не держали...

      3
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      Рейтинг: +11414

      Алексей З 2 часа назад

      Кто такой этот Давыдов , что за авторитет ?
      Мудило , всё "Чертаново" раскупают , а о тебе знать никто не знает.

      4
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      Рейтинг: +11414

      Алексей З 3 часа назад

      Раздули , просто ппц.
      Ну команда условно из 5 дивизиона обыграла из 4, и что ?
      В Англии из 4 д каждый год пробивается до клуба из чемпион-шип , а то и до АПЛ, но никто не кричит караул. Кому эти стадии 1/128 вообще интересны ?
      Успокойтесь, в мире футбола есть более интересные вещи , чем этот хлам.

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      Рейтинг: +14883

      Fusballer 3 часа назад

      Блин, я подумал, что Чертаново выиграли, не посмотрел счёт. Тогда понятно выражение.

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      Рейтинг: +14883

      Fusballer 3 часа назад

      Выскочки уже себя звёздами посчитали? Или Чертаново не стали матч сдавать?

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      Рейтинг: +16827

      paracetamol 3 часа назад

      Эти 2DROTS, а проще Задротс напихали распиаренным выскочкам по самое не хочу!

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