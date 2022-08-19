Давыдов: «Игроков «Чертаново» надо связать и сбросить всю команду в Москва-реку»

Бывший нападающий «Рубина» и «Динамо» Сергей Давыдов, выступающий за медийную команду «Броук Бойз», резко высказался о «Чертаново» из-за поражения команды от 2DROTS в Кубке России.

«Чертаново»? Их вообще надо связать всех и утопить, сбросить всю команду в Москва-реку», – сказал Давыдов в эфире «Матч ТВ».

2DROTS разгромил «Чертаново» со счетом 3:0.

Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.

Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».

2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России