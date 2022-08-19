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  • Давыдов: «Игроков «Чертаново» надо связать и сбросить всю команду в Москва-реку»

Давыдов: «Игроков «Чертаново» надо связать и сбросить всю команду в Москва-реку»

19 августа 2022, 11:53
8

Бывший нападающий «Рубина» и «Динамо» Сергей Давыдов, выступающий за медийную команду «Броук Бойз», резко высказался о «Чертаново» из-за поражения команды от 2DROTS в Кубке России.

«Чертаново»? Их вообще надо связать всех и утопить, сбросить всю команду в Москва-реку», – сказал Давыдов в эфире «Матч ТВ».

  • 2DROTS разгромил «Чертаново» со счетом 3:0.
  • Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.
  • Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».
  • 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Кубок Чертаново Давыдов Сергей
Комментарии (8)
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paracetamol
1660900446
Эти 2DROTS, а проще Задротс напихали распиаренным выскочкам по самое не хочу!
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Fusballer
1660900871
Выскочки уже себя звёздами посчитали? Или Чертаново не стали матч сдавать?
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Fusballer
1660901429
Блин, я подумал, что Чертаново выиграли, не посмотрел счёт. Тогда понятно выражение.
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Снег
1660902862
Конечно, Великий футболист(( В Рубине 4 !!! сезона - 20 матчей, в Динамо - 8 матчей...Оставался бы в Волгаре или Кубани - там получалось неплохо. Больше одного сезона нигде не держали...
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portero
1660904030
Как он жесток, а к себе такие санкции примерит????
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Красногорск_Фан
1660906782
Писали бы лучше об успехах детского футбольного спорта. А что там не очень трезвые дяди наговорили вокруг предельно проходного матча распиарили как центральную тему.
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серега кашин
1660912570
да молодые парни из чертаново только начинают играть , а в ваших медийных клубах играют игроки которые выступали на высшемиуровне так что помолчали бы лучше
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Олмер икс
1660971694
А тебя тогда расстрелять.Посмотрим,как вы со следующим соперником сыграете .Получите пять мячей от реально сильных соперников ,если не больше .
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