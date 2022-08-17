Игрок 2DROTS Степанов – о 3:0 с «Чертаново»: «Что может быть лучше, чем утереть нос Черданцеву»

Нападающий 2DROTS Александр Степанов раскритиковал комментатора «Матч ТВ» после победы над «Чертаново» (3:0) в 1-м раунде Кубка России.

— Что может быть лучше, чем, посмотрев вчерашний эфир после матча «Амкал» — «Зоркий», утереть нос Георгию Черданцеву, который говорил, что медийный футбол — это шляпа.

«Чертаново» считается одной из лучших академий Москвы, и если одну из лучших академий Москвы обыгрывают блогеры, то значит, вы упустили хороших футболистов.

— Как думаешь, что сейчас скажет Черданцев?

— Да я уверен, что он будет говорить, что у нас на поле было два блогера, а остальные профики. Да и пусть говорит. Пусть зайдет на ютуб и посмотрит, сколько у ребят подписчиков на канале. Пусть посмотрит и убедится, что не все на поле были профиками, а что реально есть ребята блогеры.

Мы не тренируемся по пять раз в неделю, и подход у нас другой. Мы просто выходим на поле и играем в футбол, недооценивать нас не стоит.

Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.

Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».

2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России