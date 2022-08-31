- 31 августа 2022
- 14:53 «Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России 15
- 22 августа 2022
- 21:21 «Амкал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче Кубка России с «Зорким»
- 18 августа 2022
- 14:40 Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России
- 17 августа 2022
- 19:47 Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»
- 18:28 В «Зорком» опровергли отставку Лопатина за поражение от «Амкала». Тренер ранее ее подтвердил
- 17:13 Тренер «Зоркого» подтвердил увольнение из-за вылета от «Амкала»
- 17:07 «Если ты профессионал, то проигрывать «Амкалу» нельзя». Широков – о вылете «Зоркого» 1
- 16:00 «Зоркий» уволил тренера после вылета от «Амкала» (Млечный) 2
- 14:43 «Не понимаю. Блогеры обыграли профессионалов». Джикия – о проходе «Амкалом» «Зоркого» 5
- 12:59 «Алкоголь не поможет». Тренер «Зоркого» – о вылете от «Амкала» 1
- 11:07 Прокоп из «Амкала»: «Герман сказал, что «Зоркий» изнасиловал его по организации матча. Просил отомстить»
- 10:07 Финито из «Амкала»: «В матче с «Зорким» судья пытался нас поддушить. Возможно, не хотят нас видеть»
- 07:33 Видео Игроки «Амкала» потребовали тройные премиальные за проход «Зоркого»
- 01:59 Капитан «Амкала» ответил критикам: «Пока вы нас обсуждаете, мы даже не знаем, кто вы такие» 7
- 01:54 Вратарь «Зоркого»: «В наш адрес будет много плохих слов. И в комментариях тоже» 2
- 01:46 Орещук: «Победа «Амкала» – удар под дых профессиональному футболу в России» 2