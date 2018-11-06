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    «Спорт-Экспресс»: в среду Юран должен возглавить «Уфу»

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер «Зоркого» Сергей Юран в среду должен возглавить «Уфу» и провести первую тренировку с командой.

    «С Юраном мы знакомы. И общались с ним, но не на тему работы в «Уфе». Обсуждали одного арендованного игрока. Так что говорить о назначении я бы не стал», – сказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

    В настоящее время командой из Башкирии руководит Сергей Томаров. После 13-ти туров «Уфа» набрала 11 очков и располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2018 16:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 ноября 2018, 21:30

      Заголовок с текстом не сходится ни как?????? пустая просто болтовня

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 20:33

      Палочная дисциплина будет приветствоваться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 18:48

      Нашли кого, Юрана. Он же хохол майданный и свиня к тому же!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 6 ноября 2018, 18:46

      У Юрана диктаторский метод работы.Сможет ли он найти контакт с игроками Уфы после диплопатичных Гончаренко и Семака?Впрочем,может некоторая встряска пойдёт на пользу команде.Как бы то ни было,Уфе удачи и сохранения прописки в премьер-лиге.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 ноября 2018, 17:48

      Ну начались эксперименты с бывшими свиньями. Все эксперименты с этими
      тренерами оказались нулевыми.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 6 ноября 2018, 17:47

      А Томарова в Спартак давайте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 6 ноября 2018, 17:47

      Давно о нем не было слышно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 6 ноября 2018, 17:35

      главное чтоб был толк

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 6 ноября 2018, 16:47

      Эх, где же Вы, Сергей Богданович?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      semm > ZenitGunner 6 ноября 2018, 18:12

      которая четыре года(или пять?) всё золото никак не возьмёт?))

      0
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