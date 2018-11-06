«Спорт-Экспресс»: в среду Юран должен возглавить «Уфу»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер «Зоркого» Сергей Юран в среду должен возглавить «Уфу» и провести первую тренировку с командой.

«С Юраном мы знакомы. И общались с ним, но не на тему работы в «Уфе». Обсуждали одного арендованного игрока. Так что говорить о назначении я бы не стал», – сказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В настоящее время командой из Башкирии руководит Сергей Томаров. После 13-ти туров «Уфа» набрала 11 очков и располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.