Вратарь «Зоркого»: «В наш адрес будет много плохих слов. И в комментариях тоже»

Вратарь «Зоркого» Андрей Данилов прокомментировал поражение от «Амкала» в 1-м раунде Кубка России.

– У меня нет претензий к ребятам. Все бились, старались, пытались. Но «Амкал» — посмотрите, как они вышли, какой это для них был матч. Как они оборонялись… Как можно предъявить кому‑то здесь? Понимаю, профессионалы, Вторая лига, должны были разрывать.

Сейчас много будет плохих слов в наш адрес. Даже после моего интервью, наверное, будут у вас в комментариях писать. Но это футбол, что поделаешь? Не получилось у нас.

— Ваше эмоциональное состояние сейчас?

— Хочется домой.

— Как оцените уровень «Амкала»?

— Хорошие ребята. Все ребята — почти футбольные. Как оценить их уровень? Хорошие ребята. Тот же Вася Маврин, мы с ним общаемся. Посмотрите, какой объем работы дал. Хороший футболист. С Гасилиным пересекались в командах. Тоже хороший футболист.

— Сможете пожелать им пройти дальше в Кубке?

— Конечно, пусть проходят. Мы же все футболисты, что мне топить их теперь за это? Конечно, удачи.