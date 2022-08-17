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    Вратарь «Зоркого»: «В наш адрес будет много плохих слов. И в комментариях тоже»

    Вратарь «Зоркого» Андрей Данилов прокомментировал поражение от «Амкала» в 1-м раунде Кубка России.

    – У меня нет претензий к ребятам. Все бились, старались, пытались. Но «Амкал» — посмотрите, как они вышли, какой это для них был матч. Как они оборонялись… Как можно предъявить кому‑то здесь? Понимаю, профессионалы, Вторая лига, должны были разрывать.

    Сейчас много будет плохих слов в наш адрес. Даже после моего интервью, наверное, будут у вас в комментариях писать. Но это футбол, что поделаешь? Не получилось у нас.

    — Ваше эмоциональное состояние сейчас?

    — Хочется домой.

    — Как оцените уровень «Амкала»?

    — Хорошие ребята. Все ребята — почти футбольные. Как оценить их уровень? Хорошие ребята. Тот же Вася Маврин, мы с ним общаемся. Посмотрите, какой объем работы дал. Хороший футболист. С Гасилиным пересекались в командах. Тоже хороший футболист.

    — Сможете пожелать им пройти дальше в Кубке?

    — Конечно, пусть проходят. Мы же все футболисты, что мне топить их теперь за это? Конечно, удачи.

    • Это был первый матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет в 1/128 финала Кубка России против «Твери» из Второй лиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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