Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»

Денис Лопатин, уже бывший главный тренер «Зоркого», прокомментировал свой уход. Его уволили после вылета из Кубка России от «Амкала» (1:1, 7:8 по пенальти).

«Руководство мне поставило задачу — выйти в следующий этап Кубка России. Мы были обязаны ее выполнить. Я этого не сделал, поэтому принимаю решение об увольнении как должное», – сказал Лопатин.

Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.

«Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.

Для Лопатина это был 1-й сезон как главного тренера профессиональной команды.

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