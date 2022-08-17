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    Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»

    Денис Лопатин, уже бывший главный тренер «Зоркого», прокомментировал свой уход. Его уволили после вылета из Кубка России от «Амкала» (1:1, 7:8 по пенальти).

    «Руководство мне поставило задачу — выйти в следующий этап Кубка России. Мы были обязаны ее выполнить. Я этого не сделал, поэтому принимаю решение об увольнении как должное», – сказал Лопатин.

    • Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
    • Для Лопатина это был 1-й сезон как главного тренера профессиональной команды.

    Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала

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    Источник: «РБ Спорт»

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