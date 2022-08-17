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    В «Зорком» опровергли отставку Лопатина за поражение от «Амкала». Тренер ранее ее подтвердил

    В «Зорком» предоставляют разную информацию по отставке главного тренера Дениса Лопатина. Сам тренер ранее сообщил, что его уволили за вылет от «Амкала» в Кубке России.

    Однако генеральный директор «Зоркого» Алексей Алексеев увольнение не подтверждает.

    «То, что написал игрок «Амкала», не соответствует действительности. Мы провели беседу с Денисом Лопатиным, сегодня команда провела тренировку. На данный момент решения по отставке не принято.

    Нужно сделать определeнные выводы после игры. Впереди два матча: в чемпионате Московской области и матч с «Ленинградцем» в Петербурге. Слова, что Дениса Лопатина уволили из «Зоркого»… Такого решения не принято! Это говорят блогеры, которые где-то собирают слухи, что-то услышали. Они этим и живут», – сказал Алексеев.

    • Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
    • Для Лопатина это был 1-й сезон как главного тренера профессиональной команды.

    Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала

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    Источник: «Чемпионат»

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