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    Тренер «Зоркого» подтвердил увольнение из-за вылета от «Амкала»

    Денис Лопатин действительно покинул пост главного тренера «Зоркого». Причина – вылет от «Амкала» в первом раунде Кубка России (1:1, 7:8 по пенальти).

    «Да, меня уволили. Это решение клуба, оно основано на том, что задача пройти дальше не была решена. Я профессиональный тренер, поэтому должен быть готов ко всему. К команде у меня претензий нет, парни молодцы. Выигрывает команда, проигрывает тренер – все по-честному», – сказал Лопатин.

    • Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
    • Для Лопатина это был 1-й сезон как главного тренера профессиональной команды.

    Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала

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    Источник: ТАСС

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