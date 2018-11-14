Юран: «Скоро в сборной России будет и шестой, и седьмой, и десятый легионер»

Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «Зоркого» Сергей Юран высказал мнение о вызове в национальную команду форварда «Краснодара» Ари.

Ари – уже пятый натурализованный футболист в сборной России после полузащитников Константина Рауша и Романа Нойштедтера, защитника Марио Фернандеса и голкипера Гилерме.

«Ну как к этому относиться? У нас что, сейчас есть нападающие? (Смеeтся). Дзюба травмирован, Смолов после перехода в «Локомотив» не проявляет себя так ярко, как это было в «Краснодаре». У Кокорина сейчас совсем иные проблемы. Конечно, мы не Швейцария чтобы у нас было столько легионеров. Но, раз уж мы пошли по такому пути, видимо скоро у нас будет шестой, седьмой и десятый легионер.

На данном этапе можно лишь констатировать тот факт, что у нас уже пять легионеров играют за сборной. Для такой большой страны как Россия, лично мне кажется это обидным. То, что собственных воспитанников такая нехватка.

И вы знаете, я не думаю, что Черчесов хотел именно что массово приглашать иностранцев в сборную. Ну а ему что делать, если нет футболистов хотя бы сравнимого с ними уровня? Складывается плачевная ситуация с нашими воспитанниками. Хотя о чeм тут говорить? В первой и второй лиге у нас уровень футбола вообще упал. А ведь это была кузница будущих наших игроков. Место, где должны были играть и набираться опыта наши не состоявшиеся на сегодня футбольные звeзды.

Как мне кажется, это просто состояние нашего российского футбола. В эту сторону нужно смотреть. Минус Дзюба, Кокорин и Смолов – и что теперь делать-то главному тренеру сборной? Приходится идти таким путeм. Конечно же меня это огорчает. Получается мы идeт по простому пути. Ведь нужно не заниматься болтологией, а реальным развитием футбола в регионах. Уделять этому внимание. И об этом я ведь говорю уже как несколько лет. Но сейчас мы именно что идeм по простому пути. Ну да ничего, болельщики придут. Главное, чтобы они знали и могли произнести имена тех, за кого болеют», – сказал Юран.