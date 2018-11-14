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    Юран: «Скоро в сборной России будет и шестой, и седьмой, и десятый легионер»

    Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «Зоркого» Сергей Юран высказал мнение о вызове в национальную команду форварда «Краснодара» Ари.

    Ари – уже пятый натурализованный футболист в сборной России после полузащитников Константина Рауша и Романа Нойштедтера, защитника Марио Фернандеса и голкипера Гилерме.

    «Ну как к этому относиться? У нас что, сейчас есть нападающие? (Смеeтся). Дзюба травмирован, Смолов после перехода в «Локомотив» не проявляет себя так ярко, как это было в «Краснодаре». У Кокорина сейчас совсем иные проблемы. Конечно, мы не Швейцария чтобы у нас было столько легионеров. Но, раз уж мы пошли по такому пути, видимо скоро у нас будет шестой, седьмой и десятый легионер.

    На данном этапе можно лишь констатировать тот факт, что у нас уже пять легионеров играют за сборной. Для такой большой страны как Россия, лично мне кажется это обидным. То, что собственных воспитанников такая нехватка.

    И вы знаете, я не думаю, что Черчесов хотел именно что массово приглашать иностранцев в сборную. Ну а ему что делать, если нет футболистов хотя бы сравнимого с ними уровня? Складывается плачевная ситуация с нашими воспитанниками. Хотя о чeм тут говорить? В первой и второй лиге у нас уровень футбола вообще упал. А ведь это была кузница будущих наших игроков. Место, где должны были играть и набираться опыта наши не состоявшиеся на сегодня футбольные звeзды.

    Как мне кажется, это просто состояние нашего российского футбола. В эту сторону нужно смотреть. Минус Дзюба, Кокорин и Смолов – и что теперь делать-то главному тренеру сборной? Приходится идти таким путeм. Конечно же меня это огорчает. Получается мы идeт по простому пути. Ведь нужно не заниматься болтологией, а реальным развитием футбола в регионах. Уделять этому внимание. И об этом я ведь говорю уже как несколько лет. Но сейчас мы именно что идeм по простому пути. Ну да ничего, болельщики придут. Главное, чтобы они знали и могли произнести имена тех, за кого болеют», – сказал Юран.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.11.2018 12:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 ноября 2018, 02:01

      Ну и что, если своих вырасти не можете, патриоты, блин, на словах только..

      0
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 14 ноября 2018, 17:38

      цвет сборной чёрный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 16:11

      У Юрана хотелось бы спросить "где те молодые футболисты ,которыми он руководил в проекте Матч Тв"?

      3
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 14 ноября 2018, 16:37

      Хороший вопрос.
      А хорошо ховорить все умеють,хоть и правильные вещи,
      а ты ,вот,взял и в лоб ,типа : где дэнги ,Зин?))))
      А я бы ,будь россиянином,сделал бы акцент на ..кожаном мяче.. - надеюсь тебе,Саш ,не надо обьяснять насколько это начинание было полезно. Но щас не СССР....

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > alex1951 14 ноября 2018, 16:45

      Согласен с тобой Леш. Рассуждать о проблемах футбола у нас умеют многие ,а сделать что то конкретное и полезное ,моя хата с краю.

      2
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 14 ноября 2018, 16:09

      Позорище

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 14 ноября 2018, 16:01

      Коротко это положение называется форс-мажорные обстоятельства.
      Юран во многом прав. Особенно в части подрастающего поколения.
      Другой вопрос ,как ,,натуралы,, покажут себя вскоре.

      0
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 14 ноября 2018, 14:11

      Юран, чемодан, вокзал и на Украину!

      0
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 14 ноября 2018, 13:59

      Честно ,я рад что Марио играет за нашу сборную ,про При не знаю что все так против он игрок не молодой и наврятли на чемпионате Европы сыграет но если он может и хочет играть,и тем самым поможет попасть в основной турнир я не против ,другие троя мне честно не нравиться их игра ,из них троих Рауш получше

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