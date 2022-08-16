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    Воспитанник «Зенита» забил первый гол «Амкала» в Кубке России. Ассист – у Прокопа

    «Амкал» и «Зоркий» играют вничью в матче 1/256 финала Кубка России (1:1, второй тайм).

    На 59-й минуте в составе «Амкала» отличился Алексей Гасилин. Это первый гол медийной команды в Кубке России.

    Голевой пас сделал Михаил Прокопьев (Прокоп). Сообщалось, что его хотят подписать клубы Второй лиги.

    • Гасилин – воспитанник «Зенита».
    • Это стартовая игра Кубка России в сезоне-2022/23.
    • Основатель «Амкала» Герман Эль Классико остался в запасе.

    Почему в Кубке России сыграют команды блогеров 2DROTS и «Амкал»? Это нормально?

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    Источник: Бомбардир.ру

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