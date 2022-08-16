Воспитанник «Зенита» забил первый гол «Амкала» в Кубке России. Ассист – у Прокопа

«Амкал» обыграл «Зоркий» по пенальти в матче 1-го раунда Кубка России.

На 59-й минуте в составе «Амкала» отличился Алексей Гасилин. Это первый гол медийной команды в Кубке России.

Голевой пас сделал Михаил Прокопьев (Прокоп). Сообщалось, что его хотят подписать клубы Второй лиги.

Гасилин – воспитанник «Зенита».

Это стартовая игра Кубка России в сезоне-2022/23.

Основатель «Амкала» Герман Эль Классико забил в серии пенальти.

Почему в Кубке России сыграют команды блогеров 2DROTS и «Амкал»? Это нормально?