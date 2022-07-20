Почему в Кубке России сыграют команды блогеров 2DROTS и «Амкал»? Это нормально?

Руководство РФС подтверждает это.

Недавно в Медиалиге завершился первый сезон. Она привлекла массу внимания, потому что там выступали блогеры и селебрити: тысячи фанатов приходили на стадионы, а в лайве финал смотрели более 100 тысяч человек. Сейчас Медиалига готовится ко второму сезону, а две ее команды – к участию в Кубке России. «Амкал» и 2DROTS встретятся в одном турнире с профессионалами.

Почему в турнире с профессионалами встречаются любители – отвечают официальные лица

Еще до завершения первого сезона Медиалиги и.о. главы РПЛ Александр Алаев высказывался на эту тему: «Рассматриваем вариант дать победителю Медиалиги и «Амкалу» уайлд-кард на участие в Кубке России».

Потом 2DROTS победили в турнире, и Алаев рассказал, на каком основании команды из медиафутбола сыграют в профессиональном турнире:

«Я считаю, что РПЛ – самое топовое, брендовое спортивное мероприятие в России. Но некоторые ваши коллеги так не считают. Наша задача с коллегами – сделать так, чтобы ни у кого не было оснований называть РПЛ лигой приколов.

Насчет медийных команд – в 1/256 финала принимают участие любительские команды. Это по регламенту РФС. В прошлом году на этой стадии Кубка принимали участие две любительские команды. Со временем появляются все новые любительские лиги. В том числе и Медиалига. Почему бы не дать шанс «Амкалу» и 2DROTS поучаствовать в Кубке России? Я не вижу в этом никаких проблем. Я не говорю, что стоит размышлять только о Медиалиге. Через год в Кубке России могут сыграть команды из банковской лиги, условно».

Почему именно «Амкал» и 2DROTS сыграют в Кубке России

Здесь все просто:

1. 2DROTS – клуб-победитель первого сезона Медиалиги, который в финале обыграл Basement 4:0. Если бы победил Basement, то в Кубке России сыграл бы он.

2. Появление «Амкала» объяснить чуточку сложнее. Возможно, это связано с его статусом в России – клуб уже играл с профессионалами в товарищеских матчах: последний громкий – с «Динамо» (0:5). Мы писали об этом отдельный материал:

Овечкин забил в бутсах Тотти, Егор Крид спел в свой день рождения. Это самый яркий товарняк русского клуба – «Динамо» против блогеров «Амкала»

Возможно, появление «Амкала» в Кубке связано с победой в МКС (Московский кубок селебрити) – есть и такая версия. В ней есть своя правда, потому что к участию в Кубке России допускаются команды-победители локальных турниров.

Еще раз: игра любителей в Кубке – это нормально. Есть масса примеров

По данным «Спорт-Экспресса», «Амкал» и 2DROTS стартуют в Кубке России 17 августа – их путь начнется с квалификационного раунда раунда. Если переводить в числа, то со стадии 1/256 финала. Точные даты прямо сейчас назвать нельзя, потому что РФС не утвердил регламент (но руководители собираются сделать это до конца августа).

Правда в том, что любителям разрешено играть в Кубке России – и именно с квалификационного раунда. Вот выдержки, к примеру, из регламента Кубка России-2021/22, которые касаются любителей:

«Команды Клубов ЛФК и ПФЛ, принимающие участие со стадии 1/256 финала, распределяются по Сетке Кубка. ДОПС определяет Сетку Кубка для всех Клубов ЛФК и ПФЛ, распределяя команды в стадии»;

«В матчах 1/256 финала Команды Клубов ПФЛ проводят матчи на выезде, если на этой стадии встречаются с Командами ЛФК»;

«Клубы ЛФК/ПФЛ в стадиях 1/128 и 1/64 финала определяются в качестве Принимающих клубов (т.е. «хозяев полей») с учетом Матчей, сыгранных «дома» и на «выезде», начиная со стадии 1/256 финала»;

Дальше в регламенте клубы ЛФК упоминаются совместно с клубами из ПФЛ и выносятся в одну категорию – клубы ЛФК/ПФЛ.

В Кубке России-2021/22 играли любительские клубы «Ядро» (Санкт-Петербург), «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) и «Ильпар» (Ильинский) – никто не прошел дальше 1/256 финала. В Кубке России-2019/20 – «Кубань Холдинг» (Павловская), «Делин» (Ижевск) и «Электрон» (Великий Новгород). В Кубке России-2018/19 – «Звезда» (Санкт-Петербург) и «Кубань Холдинг». В другие сезоны Кубка России любительские команды также попадали в сетку турнира.

Сейчас в Кубке России состоялась локальная реформа, и появились две стадии: «Путь РПЛ» и «Путь Первой и Второй лиги». Возможно, «Амкал» и 2DROTS начнут с квалификационного раунда и дальше, если победят в своих встречах, попадут в «Путь Первой и Второй лиги». Со стадии 1/32 в ней сыграют клубы из ФНЛ.

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